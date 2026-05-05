Andrés Debali durante la sesión de la comisión especial que investiga la compra de las OPV, el lunes 4 de mayo.

Fueron cinco los miembros de la Armada Nacional que este lunes comparecieron ante la comisión especial de la Asamblea General que investiga el proceso de compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama Shipyard durante el gobierno anterior. Todos ellos integraron, con distintos roles, la comisión asesora técnica que, entre 2021 y 2023, evaluó técnicamente varias ofertas de buques offshore patrol vessel (OPV), en un proceso en el que finalmente no se concretó ninguna adquisición. Uno de los cinco, sin embargo, extendió su tarea de asesoramiento, ya con Cardama a la vista.

La sesión de este lunes fue la segunda enfocada exclusivamente en la etapa de Cardama, ya que, en las semanas anteriores, los legisladores analizaron aspectos de los gobiernos frenteamplistas de José Mujica (2010-2015) y Tabaré Vázquez (2015-2020), en los que nunca se destinaron recursos para la adquisición de buques OPV, algo que finalmente se concretó el 15 de diciembre de 2023, cuando el entonces ministro de Defensa Nacional, Javier García, firmó el contrato con la empresa española. El acuerdo fue rescindido en febrero de este año por la actual administración, entre acusaciones y denuncias de “estafa” y “fraude”.

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión de este lunes, a la que tuvo acceso la diaria, las comparecencias tuvieron distinta duración. La del capitán de navío Andrés Debali, responsable en la comisión asesora técnica de la “proyección de capacidades”, fue una de las más largas.

En primer lugar, Debali explicó que el cometido central de la comisión asesora técnica era “establecer las consideraciones técnicas para la compra o la adquisición de las OPV”. De este modo, según señaló, se confeccionó un documento para el primer llamado, en el que fueron seleccionados tres astilleros: CSTC (China), Kership (Francia) y Damen (Países Bajos). “El que había sacado más puntaje era el buque chino”, apuntó. Como ya se ha informado, este proceso terminó sin compra alguna por parte del Ministerio de Defensa Nacional.

“Desde allí en adelante yo continúo en esa comisión hasta junio de 2023, que es cuando se publica una resolución en la cual se forma una nueva comisión técnica integrada por otros integrantes, algunos de la Armada Nacional y otros del Poder Ejecutivo. Y nosotros quedamos, de alguna forma, desafectados de nuestro papel”, indicó Debali.

Consultado acerca de esto último por el diputado del Frente Amplio (FA) Joaquín Garlo, Debali profundizó y señaló que “esa resolución lo que hacía era nombrar a una comisión para el asesoramiento en lo que era la recepción de ofertas por parte de la Armada”. “Posteriormente, la Armada saca un mensaje naval comunicando que ese grupo de trabajo había quedado sustituido, por decirlo de alguna forma, por el anterior”, agregó.

Luego, Garlo contrastó las “más de 80” condiciones que la comisión técnica asesora había establecido para la compra de una patrulla oceánica con los “tres únicos requisitos” que se fijaron para la compra directa a Cardama, que pueden leerse en un informe enviado a García con la firma del entonces comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, el 4 de agosto de 2023. El diputado del FA consultó si estos tres requisitos (desplazamiento igual o mayor a 1.500 toneladas, cubierta de vuelo y hangar para helicópteros) “no tienen nada que ver con los requisitos excluyentes de la compra directa de 2022, que la comisión técnica elaboró e informó”.

Debali contestó que esos tres requisitos estaban entre “las consideraciones excluyentes que tenía previamente el documento de consideraciones técnicas”. De todos modos, puntualizó que “no eran las únicas”.

Por su parte, el senador del FA Eduardo Brenta preguntó si la comisión técnica asesora llegó a considerar las dos ofertas que Cardama presentó el 3 y el 19 de junio de 2023, esto es, en el mismo mes en el que la comisión dejó de funcionar. “No me consta que el grupo haya hecho ninguna evaluación y presentación formal al comandante en jefe o a la junta de almirantes sobre esa propuesta”, respondió Debali.

“Un documento muy general, genérico y descriptivo”

A su turno, el capitán de navío Rodrigo Márquez, especializado en “sistema logístico integrado”, confirmó que la comisión técnica asesora quedó desafectada en junio de 2023. Ante la reiteración de la pregunta de Brenta, Márquez dijo no tener conocimiento de las dos propuestas de Cardama. Sin embargo, afirmó haber visto “un borrador de Cardama, incluso de antes de 2021 o probablemente de inicios de 2021”. La empresa española, sostuvo, “era un astillero más entre 13 o 14 astilleros distintos”.

Según Márquez, lo que en su momento leyó de Cardama fue “un documento muy general, genérico y descriptivo”. “Me acuerdo de que había propuestas de astilleros con 80 páginas”, pero “este era muy escueto”, comentó, si bien puntualizó que este formato también lo han utilizado otros astilleros “por un tema de reserva”.

El también capitán de navío Edouard Castello, en tanto, dijo que la comisión técnica asesora no tenía como competencia evaluar la capacidad de los astilleros. “La comisión técnica tan solo se dedicó a estudiar los pliegos desde el punto de vista técnico en el proceso que estábamos estudiando cuando estaban los tres astilleros, que eran de China, de Francia y de Holanda”, expresó Castello, especializado en el área de electrónica.

Al capitán de corbeta Nicolás Romano, otro de los cinco miembros de la Armada que asistieron este lunes a la comisión especial de la Asamblea General, le correspondía el asesoramiento técnico desde el área de comunicaciones. Romano dijo no recordar haber recibido ninguna pregunta de Cardama.

“La decisión no fue de parte del grupo técnico”

La comparecencia del capitán de fragata Pablo Gimer, experto en “sistema de gestión de combate”, fue más extensa. Brenta insistió con su pregunta sobre las dos ofertas que presentó Cardama el 3 y el 19 de junio de 2023. En la misma línea que el resto de los miembros de la Armada, Gimer sostuvo que la comisión técnica asesora finalizó “una vez que se hizo la devolución del análisis de los valores técnicos en función de la ponderación” de las ofertas que se presentaron en el primer llamado.

Sin embargo, en este punto, Gimer reveló que “después hubo otros procesos”. Según contó, esto ocurrió cuando se designó “una comisión para brindar insumos para la confección de los aspectos técnicos para el desarrollo del contrato con el proveedor que estaba previsto de las OPV”. “Yo participé en ese proceso en una comisión técnica que trabajaba sobre los aspectos técnicos de ese tipo”, señaló.

El proveedor en cuestión era Cardama. “Nosotros nos regimos por una comisión que sale a partir, seguramente, de una orden del comandante, que nos designa para cumplir esa función”, añadió Gimer.

Garlo consultó si en ese momento la compra directa a la empresa española ya estaba adjudicada por parte del gobierno uruguayo. “Eso no me atañe a mí. No sé si ya estaba ni en qué etapa estaban. A nosotros nos convocaron como una comisión para definir cuáles son los aspectos técnicos que ese buque debería de cumplir”, contestó Gimer.

A modo de repregunta, el diputado del FA Claudio Arbesún consultó si esta segunda comisión técnica asesora, conformada en agosto de 2023, ya con Cardama seleccionado, “tenía como propósito analizar y apoyar los requerimientos técnicos que deberían estar reflejados en la confección del contrato de adquisición”. “Es decir, ¿es una comisión técnica para la confección de un contrato ya resuelto o hubo algo en el medio de lo que usted participó?”, preguntó.

En respuesta, Gimer expresó: “Primero que nada, no participé en la decisión. Usted consulta si participé en la decisión; la decisión no fue de parte del grupo técnico, lo que sí nosotros hicimos –y sí se formó una comisión– fue asesorar en la parte técnica de la confección del contrato”.