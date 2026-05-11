En 2022, Sergio Botana, senador del Partido Nacional (PN) y exintendente de Cerro Largo, presentó un proyecto de ley para descentralizar y fortalecer a los municipios, a través de la modificación de varios artículos de la Ley 19.272 de 2014, que creó los municipios. La iniciativa no tuvo mayores avances durante la legislatura. Sin embargo, este lunes, la Comisión Especial de Asuntos Departamentales y Municipales del Senado recibió a autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para empezar a discutir el proyecto.

Botana ha señalado que la iniciativa pretende “subsanar algunas cuestiones que afectan la vida de los municipios y su convivencia con el gobierno departamental”, ya que con la normativa vigente “no está bien claro cuáles son las competencias de uno y de otro cuando existe municipio en una localidad”. Para el legislador nacionalista, “es bueno y sano” que “esté bien delimitado lo que corresponde a uno y lo que corresponde a otro”.

En su tercer artículo, el proyecto establece como “principios” cardinales de los municipios el “fortalecimiento de las comunidades”, así como “asegurar la incidencia y participación del ciudadano local promoviendo que sea protagonista de su propio destino” y la “progresiva transferencia de atribuciones, poderes jurídicos y recursos hacia los municipios en el marco del proceso de descentralización”.

En diálogo con la diaria, Botana dijo que el proyecto tiene el objetivo de “clarificar” las relaciones entre los gobiernos departamentales y municipales, especialmente “las competencias de cada uno, que define la materia municipal, que establece algunos lineamientos para la distribución de recursos y un sistema de elecciones similar al que tienen los gobiernos departamentales y las juntas”. A su vez, señaló que el proyecto da “la posibilidad de crear algún tipo de personal que sea municipal y no sea departamental”.

El senador del PN dijo que está impulsando la iniciativa en vista de que “se han producido algunos conflictos entre intendentes y municipios por diferencias en la interpretación de la norma”. Según Botana, la aprobación del proyecto podría permitir que los alcaldes “actúen por su cuenta en los asuntos estrictamente municipales, que son levantar la basura, el alumbrado, la reparación y mantenimiento de las calles”.

Botana reconoció que las autoridades de la OPP que comparecieron este lunes a la comisión, el director de Descentralización, José Manuel Arenas, y el coordinador de la División Cohesión Social, Nicolás Pereira, tienen una “óptica diferente” en cuanto a las competencias de cada municipio. “Ellos están evaluando la posibilidad de que distintos municipios tengan distintas competencias según su tamaño, cosa que no compartimos con los legisladores”, apuntó.

Asimismo, Botana dijo que “no hay mucho acuerdo general” acerca del primer artículo del proyecto, que establece que “toda población de más de 1.000 habitantes en territorio no comprendido en la circunscripción territorial de un municipio deberá constituir un municipio”.

Para Aníbal Pereyra, es necesario tratar el tema como “una discusión permanente”

Aníbal Pereyra, senador del Frente Amplio y exintendente de Rocha, dijo a la diaria que fue “muy buena” la exposición que hizo la OPP en cuanto a las herramientas que se pueden generar para los municipios para que “puedan desarrollar sus acciones de manera más potente”. Mencionó, por ejemplo, la capacitación y los recursos humanos, ya que “hay municipios que no tienen la capacidad de elaborar proyectos”.

Al margen de la opinión de la OPP, Pereyra afirmó que el Congreso de Intendentes “es determinante en la opinión” de los cambios propuestos. En ese sentido, puntualizó que todavía no han logrado que el Congreso de Intendentes comparezca ante la comisión. Botana dijo que la idea es “generar un vínculo” con los jefes departamentales para “tener un diálogo por este y otros temas”.

Pereyra sostuvo que “no hay que ver” el tema como algo “acotado” a la actual legislatura, sino como “una discusión permanente”. Afirmó, además, que “hay cosas en las que se puede seguir avanzando sin leyes específicas”, como, por ejemplo, “fortalecer el área específica de la OPP que apuntalaba el trabajo de los municipios en el período pasado, que con el recorte que hizo la OPP disminuyó las capacidades de lo que es la acción”.