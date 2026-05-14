Con nuevos microdatos e indicadores actualizados, el Instituto Nacional de Estadística (INE) concluyó los trabajos vinculados al Censo 2023. En un boletín de prensa, al que accedió la diaria, el organismo destacó que la nueva información “fortalece las posibilidades de análisis territorial, demográfico y socioeconómico del Censo 2023, ampliando las herramientas disponibles para investigadores, organismos públicos, gobiernos departamentales, academia y ciudadanía en general”.

Se señala que los nuevos datos fueron obtenidos a partir de un nuevo mecanismo de ponderación “que permite representar estadísticamente al total de la población a partir de los hogares efectivamente censados, aportando información completa sobre todas las variables relevadas”. Se apunta que esto permite un incremento de “los niveles de desagregación de la información”.

Esta innovación metodológica se implementó luego de que se estimase un grado de omisión censal de 10,3%, lo cual supone que, del total de 3.499.451 personas reportadas, había poco más de 360.000 para las que, en un principio, se debió obtener información a partir de registros administrativos de distintos organismos e instituciones del Estado.

Esto último, según señalaron desde el INE, presentaba limitaciones. Dado que, si bien “permitió completar las estimaciones de población nacional y departamental, preservando la estructura demográfica por sexo y edad”, al mismo tiempo “generaba dificultades para el análisis integrado de los microdatos”.

En ese sentido, los nuevos datos no solo contemplan a las personas censadas originalmente, sino a toda la población estimada, incluido el rango de omisión, sin modificar los datos de población, sexo y edad anunciados en oportunidades anteriores. Esto permitió solventar los sesgos y, asimismo, dotar de mayor representatividad a los resultados y proporcionar datos más fehacientes.

Más de la mitad de hogares relevados son habitados por sus propietarios

Con relación a las cifras, en base a la metodología ya mencionada, el INE constató 1.373.546 hogares en el territorio nacional, de los cuales 1.309.448 se encuentran en alguna planta urbana y 64.098 en zonas rurales.

Más de la mitad de los hogares relevados (783.210) son habitados por sus propietarios: 117.299 de ellos son dueños tanto de la vivienda como del terreno, y los están pagando, y 567.249 ya lo pagaron. Entre quienes tienen únicamente la vivienda, 18.490 la está pagando y 80.164 ya la pagó.

Por otra parte, 348.768 (25%) alojan a inquilinos u arrendatarios y 70.559 (5%) integran alguna cooperativa de vivienda. Otros 164.725 (12%) son habitados por usufructuarios u ocupantes; 14.806 están condicionados a una relación de dependencia; 132.370 fueron prestados por sus propietarios; y 5.234 otorgados por el Banco de Previsión Social a sus habitantes. De los restantes, 12.305 (0,9%) son ocupados sin autorización del propietario, con un mayor peso del medio urbano, que agolpa 98% de los casos.

Acceso a saneamiento, cocina y diferentes elementos de confort

Asimismo, el INE registró que 854.446 de los hogares relevados cuentan con conexión a la red de saneamiento, cifra que comprende exclusivamente a hogares del segmento urbano. En magnitud les siguen 492.440 hogares que utilizan fosas sépticas u pozos negros; 5.416 con entubados a cursos de agua; y 5.311 que vuelcan los deshechos directamente sobre la superficie. Finalmente, 9.648 no cuentan con servicio sanitario alguno.

En tanto, 1.357.613 hogares cuentan con servicio higiénico y 1.336.503 cuentan con un espacio dedicado a la cocina, con pileta y canilla. Por otra parte, 1.209.427 de los hogares poseen algún medio de calefacción: sólo 164.119 no lo hacen, si bien otros 6.279 hogares no fueron relevados. También se recoge que 666.099 hogares cuentan con al menos un dispositivo de aire acondicionado.

Asimismo, 1.277.502 hogares calientan agua mediante calefón, termofón o caldereta; y en 15.869 casos, por colectores solares. A su vez, 1.314.813 presentan por lo menos un refrigerador o freezer. Por el lado de los implementos tecnológicos, 790.741 presentan por lo menos una computadora, laptop, notebook o tablet; mientras que 1.060.952 acceden a internet.