Por la avenida 18 de Julio, desde la plaza del Entrevero hasta la plaza Libertad –dos cuadras y media–, marchó en la mañana de este jueves la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu).

“¡Estamos vivos!” fue de uno de los gritos que, a modo de arenga, dio inicio a la movilización, encabezada por Estela Ovelar y Sixto Amaro, secretaria general y presidente de la Onajpu, respectivamente. Entre los cientos de jubilados y pensionistas que se manifestaron en la principal avenida de la capital estaba, portando la característica bandera roja con el contorno geográfico de Uruguay en verde de la Onajpu, Ernesto Murro. El exministro de Trabajo y Seguridad Social y exrepresentante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social fue nombrado varias veces en las oratorias, que tuvieron lugar sobre un escenario armado debajo de la Columna de la Paz, el monumento ubicado en el medio de 18 de Julio.

Allí, Ovelar manifestó: “Continuaremos dando a nuestro país lo mejor de nosotros, aclarando también que envejecemos con decencia, que tenemos necesidades, pero que también somos hombres y mujeres que tejemos ilusiones, que tenemos sueños, que nos merecemos envejecer con dignidad. No somos descartables, no somos invisibles, somos sujetos de derechos socialmente activos”.

“Es imposible afrontar la vida con jubilaciones mínimas”

Además de las banderas rojiverdes, la movilización contó con pancartas. Algunas de ellas: “Restituir el aguinaldo que nos quitó la dictadura”, “Diálogo Social, puro chamuyo”, “Paz, democracia y justicia social en el mundo”.

En su discurso, Ovelar hizo mención a estas y otras reivindicaciones. La secretaria general de la Onajpu reclamó que se otorgue una “partida fija en junio y diciembre, llámese aguinaldo, comenzando con aquellos que menos tienen”. “Es imposible afrontar la vida con jubilaciones mínimas”, afirmó. Actualmente la jubilación mínima es de 20.935 pesos uruguayos.

Ovelar también pidió que haya aumentos diferenciales para las pasividades más bajas “cada mes de julio”. “Si bien el año pasado hemos logrado que ese 2% que se otorgó no se descontara y se sumara al ajuste de enero, y tenemos pendiente el compromiso de ese 1% más en el mes de julio, seguimos considerando desde nuestra organización que es insuficiente”, expresó, en referencia a la medida que adoptó el actual gobierno, prometida en la campaña electoral, de no descontar en el ajuste de enero el incremento otorgado a mitad de año a las pasividades más bajas, algo que se había interrumpido en el gobierno de Luis Lacalle Pou.

A esto último se refirió Amaro, que tomó el micrófono luego de Ovelar: “Dejamos atrás aquello que era una burla: un préstamo en julio, y en diciembre, cuando venía el aumento, los que percibían las jubilaciones mínimas eran los que percibían menos aumento”, producto del descuento, expresó.

El presidente de Onajpu también habló sobre el aguinaldo, un derecho que les fue quitado durante la dictadura cívico-militar, en 1979. “Los únicos [jubilados] que cobran aguinaldo en diciembre y en junio son los militares. ¿Por qué los jubilados y pensionistas no lo cobramos? Hay que terminar con los privilegios para hablar de seguridad social en serio y en forma equitativa”, afirmó. Puntualizó que este reclamo “no tiene nada que ver con la tropa, que tiene las mismas carencias que nosotros”, sino con aquellos militares retirados que “se jubilan con 200.000 o 300.000 pesos por mes” y “son los que se quedan con estos gastos de la Caja Militar”.

“Un niño bajo nivel de pobreza no vive solo”

En el transcurso del acto, Ovelar dijo que los recientes datos sobre la pobreza infantil en Uruguay “alarman”. De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado el 29,1% de los menores de seis años se ubicaron por debajo de la línea de la pobreza, cuando el promedio general fue de 16,6%. “Nos preocupa”, subrayó la secretaria general de la Onajpu. “Pero debemos terminar con ese relato de enfrentar niños y viejos frente a las necesidades básicas no resueltas”, agregó.

Ovelar señaló que “un niño bajo nivel de pobreza, vulnerado, no vive solo”. “Por lo general, vive con una jefa de hogar, mujer, sola, donde muchas veces sus abuelos, con magras jubilaciones, colaboran a esa mesa familiar”, apuntó. “Sabemos que un niño con hambre no aprende, no crece, y que un adulto mayor con hambre se enferma o se suicida”, añadió.

La secretaria general de la Onajpu sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados “también perjudica a sus nietos” y, en ese sentido, “reclamó trabajos decentes, con remuneraciones adecuadas y políticas públicas que contemplen las necesidades”. “Son importantes los porcentajes en cuanto a la pobreza, en cuanto al envejecimiento, pero detrás de ese porcentaje habemos personas”, resaltó.

En la misma línea, Amaro expresó: “Cuando nos aumentan la mínima, llevamos algo más a nuestras nietas, a nuestros nietos, mejoran el mediodía y las tardecitas en nuestra familia. Esto tenemos que saberlo, y luchar por las jubilaciones mínimas”.

El presidente de la Onajpu dijo que se trata de un tema de “redistribución”, ya que “el dinero de los jubilados se queda en la salud, se queda en la feria, se queda en el almacenero y el carnicero del barrio”. “¿Qué mejor redistribución que esa?”, preguntó.

“Andan algunos por ahí que dicen: ‘No podemos ayudar más a los niños porque estamos ayudando a los viejos’. ¡Canallas son los que dicen esto! ¡Canallas!”, exclamó Amaro, entre aplausos. Y agregó: “Después no nos vengan diciendo por ahí que estos viejos y estas viejas nos salen muy caros, [porque] estos viejos y estas viejas ayudamos a construir este hermoso país que tenemos, laburamos 30 años y a veces más para que así sea y para construir nuestra familia. Tenemos que seguir en esta batalla. Tenemos que dialogar y tenemos que movilizarnos”.

Onajpu se reunirá con Oddone

El sábado pasado, en el marco del cierre del curso “Economía en la agenda pública: claves y herramientas para el trabajo periodístico”, organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Mundial y la Universidad Católica, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se refirió, entre otros temas, a la pobreza infantil.

“Nosotros casi no tenemos adultos mayores pobres en Uruguay. Eso habla bien del éxito de nuestra política de seguridad social, pero lo que no tenemos que perder de vista es que tenemos un problema que es injusto, porque esos niños no eligieron ser pobres y la razón por la que son pobres es porque viven en un hogar súper frágil”, dijo Oddone, según declaraciones consignadas por el periodista Leonardo Sarro.

Consultado al respecto, Amaro dijo a la diaria que la Onajpu rechaza “ese planteamiento”, ya que actualmente “hay 140.000 jubilados y pensionistas que ganan 21.358 pesos por mes”. “La pregunta es: ¿quién puede vivir con 21.000 pesos por mes? 6.000 pesos en medicamentos, [más] el agua, la luz, el teléfono, y después el aumento que ha tenido el costo de vida”, apuntó.

Está previsto que la Onajpu se reúna con Oddone el martes 19 de mayo. En el encuentro, la organización planteará su preocupación por el “aumento del costo de vida” que se ha registrado en el último tiempo, según adelantó Amaro. “Esta es la primera reunión que vamos a tener con el ministro después del aumento de diciembre, y vamos con mucha esperanza de que haya un aumento importante para los jubilados y pensionistas que ganan menos”, expresó.