Este miércoles, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados recibió a jerarcas del Ministerio de Economía y Finanzas, encabezados por Martín Vallcorba, el subsecretario de la cartera, para tratar el proyecto de “protección de deudores de bajos recursos”, presentado por el Frente Amplio (FA).

Luego de la sesión, el diputado blanco Pablo Abdala, integrante de la comisión, señaló en rueda de prensa que, “como quedó claro en la exposición de Vallcorba, tenemos que ser muy cautelosos, porque es muy fácil ponerse del lado del segmento de la población de bajos recursos, de los más débiles”. “Todos estamos de acuerdo con eso; el tema es que muchas veces, por ayudar a los más débiles, los terminamos perjudicando. En este caso, Vallcorba habló de ser cautelosos a la hora de encontrar atajos o soluciones voluntaristas”, insistió.

Abdala dijo que soluciones como las que plantea el proyecto del oficialismo pueden terminar en que, “por ayudar a los que tienen dificultades en el repago de esos créditos, después queden fuera del mercado”. Porque la tasa de incobrabilidad es tan alta que, si se le pone un tope a los intereses del crédito, que es lo que plantea el proyecto, “los que dan el crédito, probablemente en ese segmento se retiren del mercado”. “Y si se retiran del mercado, le generamos un problema de acceso al crédito a ese segmento de la población, y va a caer en la informalidad. Probablemente, termine siendo víctima de los préstamos gota a gota, una modalidad delictiva que ha venido creciendo, a la que hizo referencia Vallcorba”, sostuvo.

En resumen, Abdala señaló que en la sesión asistieron a dos posiciones distintas: “la de los legisladores del FA que presentaron el proyecto y la del MEF”. Abdala subrayó que Vallcorba, “con mucha cautela y con mucha prudencia, para no quedar en contradicción con sus correligionarios, manifestó matices y discrepancias”.

“El gobierno debería actuar con un poquito más de seriedad porque, en definitiva, cuando la bancada plantea iniciativas de este tipo, da señales, genera expectativas, y después el propio gobierno viene aquí, y las relativiza; y nos dice, como nos dijo Vallcorba, que en realidad ellos están trabajando en otra solución con el Banco Central del Uruguay” (BCU), señaló. Por lo tanto, el diputado blanco propuso que, si eso es así, se deje el proyecto de los legisladores del FA en suspenso y que el Poder Ejecutivo asista a la comisión con su solución.

Tema tabú

Por su parte, la diputada del FA Julieta Sierra, integrante de la comisión, subrayó en rueda de prensa que es una iniciativa que se ha presentado por diferentes partidos políticos a lo largo de 20 años, desde que se promulgó la Ley 18.212 (de tasas de interés y usura), que es la que buscan modificar con este proyecto. Sierra destacó que la propuesta del FA “está abierta a discusión”, porque no tienen mayoría en la cámara baja y porque, si la han trabajado todos los partidos políticos, les interesa que todos puedan aportar algo.

La diputada dijo que el MEF está elaborando una propuesta junto con el BCU sobre la tasa de interés, para que haya “una segmentación por tipo de crédito, a la hora de definir la tasa”, algo que no contempla el proyecto que presentaron. “Por ejemplo, si son créditos que se puedan retener de los salarios, que son de bajo riesgo, que tengan algún tipo de interés; si son créditos de consumo, otros; y si son de diferentes casas de créditos, otros”, puso como ejemplo.

Además, Sierra subrayó que este proyecto “instala un tema” que a veces sienten que “es tabú”, el endeudamiento de las familias uruguayas. Aunque aclaró que la iniciativa “no va a resolver el problema estructural de endeudamiento”, que a su parecer está atado al “empleo de calidad y los salarios”. Agregó que también se debe trabajar con la Administración Nacional de Educación Pública, “para hablar de educación financiera y ver cómo se trabaja ese tema”. “Es algo que va a requerir una interinstitucionalidad de muchos organismos públicos. Y este proyecto, además de lo que plantea, es el puntapié para dar una discusión, y que el Parlamento discuta temas que le interesan y que afectan a la ciudadanía”, finalizó.