Gobierno creó un grupo de trabajo para defender al Estado en el arbitraje iniciado por Cardama

El prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz afirmó que “todos los asesoramientos marcan claramente que el arbitraje no sería procedente”, y dijo que tienen la “presunción de que el grueso del dinero” pagado al astillero español “no fue destinado a la construcción del barco”.

El gobierno conformó un grupo de trabajo para llevar adelante “las acciones necesarias para la mejor defensa del Estado en el procedimiento arbitral” iniciado por el astillero español Cardama ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, tras la decisión del Ejecutivo de rescindir el contrato con la empresa para la construcción de dos patrulleras oceánicas. El grupo estará integrado por Presidencia de la República y por los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Economía y Finanzas; y será liderado por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

En la resolución, firmada por el presidente Yamandú Orsi y por los ministros involucrados, se establece que por Presidencia de la República participarán en ese ámbito el director general de Presidencia, Diego Pastorín, y cuatro asesores. El texto encomienda a los ministerios la designación de sus representantes.

Este jueves, en entrevista con Desayunos Informales, Jorge Díaz dijo que están trabajando con el estudio español Uría Menéndez y con un estudio nacional “en varios planos” para preparar el arbitraje. Reiteró, como ya había manifestado en diálogo con la diaria, que están “absolutamente convencidos” y “todos los asesoramientos marcan claramente” que “el arbitraje no sería procedente” y que la Corte no tiene jurisdicción, ya que el asunto debería dirimirse en tribunales nacionales, según lo que establece el contrato.

Añadió que se trabaja adicionalmente en una demanda en la justicia nacional para reclamarle a Cardama el dinero que le pagó el Estado más daños y perjuicios, y la entrega de lo construido hasta el momento. Además, Díaz señaló que el Estado uruguayo le entregó 28 millones de euros a Cardama y “no sabemos en qué se gastaron”. “En lo construido, seguro no”, afirmó. Dijo que está documentado que hay “dos o tres millones de euros” que eran para la construcción, pero la empresa los depositó como reaseguro para pagar un seguro, “pero no sabemos dónde está el resto”. “Tenemos la presunción de que el grueso del dinero no fue destinado a la construcción del barco”, sostuvo.