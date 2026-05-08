El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió a la propuesta de intervención urbana para el Palacio Legislativo que impulsa la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y consideró que es “una buena cosa que se esté pensando” en mejorar el entorno del recinto en su año centenario.

Según informó la diaria, los planes involucran una serie de reformas en el entorno del palacio de las leyes, incluidos cambios en la circulación de tránsito en la circunvalación del edificio, la semipeatonalización de un segmento de la avenida General Flores, y la incorporación de equipamiento urbano y nuevas áreas verdes: aspectos que generalmente competen a la Intendencia de Montevideo (IM).

En esta línea, y durante la presentación, Cosse manifestó su voluntad de trabajar con la administración departamental –de la que fue titular en el período de gobierno anterior– en la materia para “ordenar el tránsito, reducir la congestión y aumentar la seguridad vial y peatonal”.

La propuesta suscitó polémica con la oposición, e incluso fue rechazada de plano por la bancada de senadores del Partido Colorado, desde donde criticaron los cambios propuestos para el tránsito vehicular.

Empero, el intendente de Montevideo dijo que ve la iniciativa con buenos ojos, y destacó la intención en “mejorar toda la parte del espacio público” y “el desarrollo urbano en el entorno” del Palacio Legislativo. En una rueda de prensa, que consignó Info Capital, Bergara comentó que la comuna accedió únicamente a “un primer dibujo” del proyecto de reforma, por lo que será necesario un mayor análisis en el futuro.

El intendente reconoció que el proyecto “implica una afectación importante” en materia de movilidad y tránsito, y luego de que se le consultara por la viabilidad de las obras, las separó en dos categorías.

En primer lugar, reparó que el edificio polifuncional que se pretende construir –en un predio que ya pertenece al Poder Legislativo, y que se prevé que incluya desde espacios de cowork a salas de lectura e incluso un centro CAIF y un hogar estudiantil– es “una buena iniciativa”, pero que no incumbe al gobierno departamental, más allá de que este deba “velar por que se cumplan los parámetros normativos”.

En un segundo nivel, expresó su acuerdo con la propuesta de acondicionamiento urbano en los alrededores del recinto, algo que entiende lo hará “más verde” y “más amigable para la población”. Dijo que aquello que la IM deberá “analizar con mucho más detenimiento” serán los efectos de las reformas propuestas para la circulación en el entorno del Palacio Legislativo, que abarca desde “el sentido de preferencia de las calles [y] por dónde va a ir el transporte colectivo]”. Aún así, reiteró que todo lo que tiene el gobierno departamental es un “primer dibujo”, por lo que no es posible “dar una opinión definitiva”.

Preguntado sobre si entiende que el plan es prioritario o no, el intendente evaluó que eso escapa al gobierno departamental, aunque consideró que es “entendible” que haya incitado intercambios entre oficialismo y oposición. “Creo que celebrar los 100 años del Palacio Legislativo es algo que no puede pasar desapercibido: las formas de hacerlo y qué alcance pueden tener, por ejemplo con este proyecto, es algo que iremos analizando en base a las competencias, ahí sí, de cada uno de los organismos”, concluyó.