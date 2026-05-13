La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, compareció este miércoles ante la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara de Diputados para informar sobre la puesta en marcha del programa integral de seguridad y vivienda Más Barrio, que en una primera etapa se implementará en Montevideo, Canelones, Durazno, Rivera y Maldonado. La ministra también informó sobre el papel del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) en la denominada “primera estrategia nacional para el abordaje integral de la situación de calle”, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Sobre las personas en situación de calle, Paysero dijo en rueda de prensa que la cartera aportará a la estrategia mediante “la restitución de inmuebles que puede tener disponibles el Estado para proyectos de medio camino”. En ese sentido, anunció que, de 2026 a 2028, el MVOT se comprometió a contribuir con “aproximadamente 720 plazas”, lo que supone “un aporte de dos millones de dólares por año”.

La ministra puntualizó que no habrá nuevas construcciones, sino que se apostará por “el alquiler de esas viviendas”. Y agregó que, más allá de las acciones que se han desplegado en el marco de la alerta roja por frío extremo -que permiten, por ejemplo, el traslado obligatorio-, hay “un día después”, por lo cual es necesario generar herramientas para que las personas en situación de calle “puedan salir”, y que otras “no caigan”.

Con relación al programa Más Barrio, Paseyro dijo que actualmente se está realizando un censo en el barrio Cerro Norte, en Montevideo, que forma parte de “una estrategia nacional de intervención integral que apunta a una presencia sostenida del Estado y a la llegada simultánea de las políticas públicas a las distintas zonas de intervención”. En ese marco, destacó que ya se está avanzando en la restitución del alumbrado público y la limpieza de la zona.

Según la titular del MVOT, se trata de una tarea “fundamental”, dado que hay “situaciones que están viviendo las personas en esas zonas que tenemos que revertir”. En cuanto a los recursos asignados, señaló que “esto está aprobado ya en el presupuesto nacional”.

Desde la oposición, el diputado del Partido Nacional Juan Pablo Delgado, quien en el período pasado se desempeñó como presidente de Mevir, dijo que el programa Más Barrio es un plan “complejo” y “ambicioso” que “excede el concepto de vivienda habitacional, lo cual nos parece correcto”. “Teníamos alguna preocupación con respecto a si se pisaba o no con el Plan Avanzar, que es un plan importante que está en la órbita de la Dirección de Integración Social y Urbana, que tiene esa parte social, [pero] quedó claro que no, que sería complementario. Igual nos queda alguna duda, pero esperemos que sea complementario”, expresó.

Proyecto sobre monoambientes: “No se trata de prohibir”

Al término de la comisión, Paseyro también fue consultada sobre el proyecto de ley presentado por el Frente Amplio que propone establecer que la superficie habitable de las viviendas no sea inferior a 35 metros cuadrados; actualmente el mínimo permitido es de 25 metros cuadrados. La ministra aseguró que “no se trata de prohibir”, ya que “los monoambientes siempre existieron”. Precisó que la discusión que se plantea refiere únicamente al “mínimo habitable”.

“El mínimo habitable era 35 metros cuadrados y se bajó a 25 metros cuadrados, [eso] amerita la discusión y estamos dispuestos a darla”, expresó Paseyro, si bien puntualizó que la ley de vivienda promovida tampoco “ha financiado infinidad de monoambientes”. Mencionó que los proyectos promovidos que son monoambientes se ubican en torno al 10%, por lo que no constituye “un tema que impacte tan negativamente”.

Acerca de los efectos que podría generar dicha iniciativa en los niveles de inversión, la ministra dijo que la “base” del trabajo conjunto entre el sector público y el privado es “tener reglas claras”, como las que se han “mantenido hasta este momento”. “Hemos conversado con todos los actores del sector privado y así venimos trabajando. Estamos convencidos de que hemos dado las certezas necesarias para que estas acciones sigan y trabajar en conjunto”, afirmó.