El Partido Socialista (PS) resolvió este lunes, en la reunión de su Comité Ejecutivo Nacional, que iniciará “una campaña por la paz y respeto de la soberanía de los pueblos”. Esta decisión se tomó luego de que se abordara en ese ámbito la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, en el portaviones estadounidense USS Nimitz. “No nos gusta lo que pasó”, habían afirmado el pasado lunes fuentes socialistas.

Sin embargo, luego del análisis conjunto del hecho, que llevó a la decisión de hacer la campaña, se entendió que es importante abordar lo sucedido poniendo foco en que en la actualidad “hay mucha presión de corte imperialista o de intervención en toda la región”. Sobre la mesa estuvieron casos como las elecciones de medio término en Argentina o las elecciones en Honduras.

Consultado respecto de esta campaña, el secretario general del PS, Pablo Oribe, señaló que esta “presión” queda evidenciada en la decisión de los gobiernos de Brasil y México que “ya no venden” petróleo a Cuba. Con esa base, el dirigente socialista enfatizó que lo sucedido con Orsi no se debe analizar como “algo aislado, sino mirando otros gobiernos progresistas de la región”. Remarcó que las decisiones tanto del gobierno de Lula Da Silva en Brasil como de Claudia Sheinbaum en México muestran que los mandatarios se alinean con lo que “creen mejor para el bienestar de su pueblo”.

“Eso nos pasa a todos los países”, planteó Oribe. Dijo que durante la presidencia de Orsi, el gobierno ha mostrado que “habla con todos”; subrayó que, por ejemplo, fue a China. Y puntualizó que esto “muestra que el gobierno uruguayo actúa con autonomía”, sumando hechos como la participación en Barcelona en el espacio impulsado por el presidente de España, Pedro Sánchez.

Sobre la campaña “por la paz y respeto de la soberanía de los pueblos” que llevará adelante el PS, Oribe comentó que tendrá cuatro temáticas centrales. Ellas serán “la denuncia y pedido de cese del genocidio” en Gaza, el pedido del “cese del hostigamiento y la presión a Cuba”, la “visualización de lo que está pasando en Haití” con relación en las pandillas y la “defensa del derecho internacional”. La campaña que comenzará el próximo lunes se desarrollará a través de redes, muros, actividades y actos.

El dirigente del PCU en el portaaviones

La acción del mandatario había sido cuestionada –entre otros– por el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y el senador Óscar Andrade. En el marco del delicado contexto internacional, ambas visiones reforzaron una postura crítica del Partido Comunista (PCU) hacia Orsi.

El hecho tomó un nuevo ribete este jueves, cuando Búsqueda informó que un dirigente del PCU había formado parte de la delegación que visitó el portaaviones. Concretamente, se trata del prosecretario de la Intendencia de Canelones, Diego Núñez. A horas de conocida la información, surgieron repercusiones en filas comunistas. El responsable de Propaganda del partido, Gabriel Mazzarovich, dijo en Radio Mundo que la noticia “obviamente tiene que ver” con las críticas que horas antes se habían realizado sobre Orsi.

De todas formas, explicó que Núñez “no es dirigente nacional” del PCU, pero sí integra la Mesa Departamental de Canelones del sector político. En ese marco, enfatizó que hasta que se difundió en medios de comunicación, desde el partido no sabían de la participación en la comitiva. Ahora, con los detalles sobre la mesa, puntualizó que la situación “está siendo considerada por la Departamental de Canelones y va a ser considerada por la Dirección del Partido Comunista”.

“Las críticas que hicimos a la visita comprenden a ese compañero también, estuvo mal en ir”, reforzó Mazzarovich. Remarcó, sin embargo, que Núñez “no tiene la misma investidura que el presidente de la República ni significa lo mismo el gesto diplomático”.