A 53 años del golpe de Estado, Orsi valoró el compromiso con el Nunca Más para construir “un clima de tolerancia y respeto”

El Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, al igual que el PIT-CNT, también se pronunciaron sobre el quiebre institucional del 27 de junio de 1973.

Se cumplen este sábado 53 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985). En ese marco, el presidente de la República, Yamandú Orsi, recordó una frase de Zelmar Michelini, el dirigente del Frente Amplio cuyo cuerpo fue encontrado junto a los de Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw el 21 de mayo de 1976 en Buenos Aires, en el marco de un operativo del Plan Cóndor en el que, a su vez, fue desaparecido Manuel Liberoff.

“Yo no tengo enemigos: adversarios políticos sí, montones; y debates políticos duros, también. Pero siempre en un ambiente de respeto: ese es el libre juego de la democracia”, citó el mandatario en un posteo en X, y agregó: “Estas palabras de Zelmar nos muestran la esencia y la condición necesaria para una vida en paz, con justicia y libertad. A 53 años de aquel oscuro momento entendemos el Nunca Más como el compromiso de contribuir, con cada acción y con cada palabra, a la construcción de un clima de tolerancia y respeto”.

En la misma línea se manifestaron la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, entre otras autoridades gubernamentales.

Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente expresó a través de un comunicado que, hace 53 años, el país “vivió uno de los episodios más oscuros de su historia reciente”, con una dictadura que “arrasó con las libertades, asesinó y desapareció personas, suprimió derechos y extendió el miedo y el silencio a lo largo de 12 años”.

“Sin embargo, ese mismo día comenzó también una de las páginas más dignas de nuestra memoria colectiva: la resistencia organizada”, destacó el organismo, en referencia a la huelga general organizada por la entonces Convención Nacional de Trabajadores.

El PIT-CNT afirmó en una declaración que la Huelga General de 1973 “no fue solo una respuesta” al golpe de Estado, sino “la demostración más alta de que las y los trabajadores organizados son capaces de defender la libertad”. “Los 15 días de huelga de 1973 le demostraron al mundo que la dignidad no se negocia”, manifestó este sábado la central sindical.

La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente afirmó que “el trabajo cotidiano por la memoria, la verdad y la justicia es la garantía para sostener un presente democrático y asegurar un futuro sin retrocesos y con garantías de no repetición del horror”. “Un compromiso que expresamos con fuerza en la convicción de que, en Uruguay: Nunca Más terrorismo de Estado”, agregó.

Durante la presente jornada se desarrollarán eventos conmemorativos en distintos puntos del país. En Canelones, por ejemplo, la Comisión Memoria y Resistencia de Parque del Plata y Las Toscas y el Plenario Intersindical de la Costa de Oro del PIT-CNT realizarán en la tarde de este sábado un acto con oratoria y espectáculos artísticos bajo la consigna “Memoria, verdad y justicia. Nunca más terrorismo de Estado”. El evento es apoyado por la Intendencia de Canelones.

Acto de Memoria, a 53 años de la Huelga General, el 27 de junio, en Parque del Plata. Foto: Mara Quintero

Por su parte, el Frente Amplio emitió una declaración en la que reafirmó su compromiso con “la memoria, la verdad, la justicia y la democracia”. La fuerza política actualmente en el gobierno manifestó, además, que “defender la democracia implica también rechazar toda forma de autoritarismo, negacionismo, impunidad o relativización de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado”. Y subrayó que en estos momentos, “en un mundo atravesado por discursos de odio, desinformación, concentración del poder y nuevas formas de autoritarismo, la memoria vuelve a ser una herramienta imprescindible”.

Asimismo, el Frente Amplio remarcó que, si bien en el último tiempo ha logrado construir “una historia democrática valiosa”, Uruguay todavía tiene “una herida abierta”. “La búsqueda de las personas detenidas desaparecidas, el cumplimiento de las sentencias internacionales, la reparación integral y la educación en derechos humanos siguen siendo obligaciones impostergables del Estado”, expresó la fuerza política.

El Partido Nacional, en tanto, compartió en X un vídeo con fragmentos de la última intervención de Wilson Ferreira Aldunate en el Parlamento, en la madrugada del 27 de junio de 1973, antes de que Juan María Bordaberry disolviera las cámaras. “Cada 27 de junio, el Partido Nacional recuerda, en la figura de Wilson Ferreira Aldunate, la defensa de la democracia y la libertad que sostuvieron sus dirigentes y militantes durante la dictadura. Reafirmamos nuestro compromiso con el Estado de derecho, convencidos de que sin Parlamento, sin partidos y sin libertad no hay República”, manifestó el Partido Nacional.

Del mismo modo, el Partido Colorado compartió un pasaje del discurso que dio en aquella histórica sesión del Senado Amílcar Vasconcellos, quien “ante la inminente ruptura institucional defendió la República y advirtió que sus responsables sentirían 'el látigo de la historia'”, rememoró el partido en una publicación en X. “Hoy recordamos su coraje, expresión de las convicciones que nos identifican y del compromiso de seguir levantando la voz en defensa de la libertad. Democracia, siempre”, expresó el Partido Colorado.