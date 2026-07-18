Uruguay envió otras 15 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

El avión Hércules partió este sábado hacia el país sudamericano, que se recupera del doble terremoto que provocó la muerte de más de 5.000 personas.

En la mañana de este sábado, el avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya partió por segunda vez rumbo a Venezuela con la misión de entregar otras 15 toneladas de ayuda humanitaria al país sudamericano, que continúa recuperándose de las trágicas consecuencias del doble terremoto del 24 de junio. Según informó la agencia Efe, la última actualización marca que 5.069 personas fallecieron y 16.740 resultaron heridas.

El director del Sistema Nacional de Emergencias, Leandro Palomeque, informó que la mayor parte de la carga del Hércules consiste en insumos médicos, fármacos y productos de higiene. La lista de elementos fue definida en coordinación con el gobierno venezolano. “Lo que se intenta en asistencia humanitaria es que la asistencia que se brinda esté ajustada a la demanda y no a la oferta”, expresó el jerarca.

Al igual que en el primer vuelo, que despegó hace exactamente dos semanas, la ayuda humanitaria fue reunida por el gobierno y la sociedad civil, con colaboración de los partidos políticos. Palomeque indicó que, una vez que el Hércules llegue a territorio venezolano, la carga será distribuida de forma exclusiva por las autoridades venezolanas.

En declaraciones a Radio Uruguay, el cónsul de Venezuela en Uruguay, Pedro Sassone, expresó su satisfacción con la concreción del segundo vuelo, luego de que su partida se demorara por cuestiones logísticas. Asimismo, señaló que ambos países mantienen conversaciones para el traslado de ayuda técnica que permita la instalación de plantas potabilizadoras de agua, dada “la experiencia tecnológica que tiene Uruguay”, así como también la eventual donación de una unidad potabilizadora. “Eso está en conversación con las autoridades venezolanas”, apuntó.