Rendición de Cuentas: para Abdala, las condicionalidades actuales deberían extenderse a los centros educativos de primera infancia

El diputado del Partido Nacional dijo que se trata de “la etapa de mayor sensibilidad”, cuando “lo que se haga o se deje de hacer es determinante para la vida de ese niño en el futuro”.

En la medida en que van pasando los distintos organismos del Estado por la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la cámara baja, que tiene a estudio la Rendición de Cuentas, los diputados de la Coalición Republicana siguen masticando los temas con los que tienen gruesas diferencias, por más que ya hayan anunciado que no la votarán en general. El tema que más ruido generó en las filas opositoras es la unificación de las transferencias monetarias dirigidas a niños, niñas y adolescentes, llamada “Asignación única para la infancia y la adolescencia”, que se establece en el inciso del Ministerio de Desarrollo Social.

Específicamente, la oposición se ha mostrado fervientemente en contra del artículo 269 del proyecto presupuestal, que refiere a la acreditación ante el Banco de Previsión Social de la concurrencia “asidua” de los beneficiarios –los menores– a los institutos de enseñanza. La Rendición de Cuentas propone que en caso de incumplimiento se suspenda solamente el 20% del pago de la asignación.

En el Partido Nacional están analizando algunas propuestas para modificar ese artículo. El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo a la diaria que por ahora no tienen una “fórmula concreta”, pero puntualizó que, personalmente, “daría un paso más”. Recordó que las condicionalidades que están vigentes, que desde la oposición las comparten “plenamente”, vienen de los anteriores gobiernos del Frente Amplio e implican a la educación formal, o sea, primaria y secundaria.

En ese sentido, Abdala propone extender “las condicionalidades a la primera infancia”, es decir, a la asistencia a los centros de primera infancia, como los jardines de infantes, los Centros de Atención a la Infancia y la Familia, etcétera, “en los que la educación no es obligatoria”. “Creo que es indispensable que los niños que están por debajo de la línea de pobreza asistan a esos centros, en la medida, naturalmente, en que tengan un centro disponible”, resaltó.

Por lo tanto, Abdala subrayó que, “de manera reglamentada”, extendería las condicionalidades a la primera infancia, una etapa “en la que se juega el partido, la etapa de mayor sensibilidad, los primeros tres o cuatro años”, cuando “lo que se haga o se deje de hacer es determinante para la vida de ese niño en el futuro”. “Yo iría por ahí, y no descarto plantear, aunque termine siendo algo testimonial, una propuesta en ese sentido”, finalizó.

Perrone: “El Frente Amplio siempre me dijo que la negociación se iba a hacer en el Legislativo”

A todo esto, la pelota continúa en la cancha de Cabildo Abierto, [dado que, como ni la Coalición Republicana ni Identidad Soberana apoyarán el proyecto en general], los dos votos de los liderados por Guido Manini Ríos son los que precisa el oficialismo para que la rendición no naufrague en la Cámara de Diputados. El viernes, en entrevista con la diaria Radio, Manini Ríos confirmó que van a dar sus votos y a tratar de “mejorar ese proyecto”. Agregó que están preparando una propuesta “realista” y solicitarán una reunión al presidente Yamandú Orsi.

Sin embargo, el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo a la diaria que para él “hay que esperar a la votación en particular en la comisión, para ver qué sale de ahí y qué tan alejadas están las posturas entre el oficialismo y la coalición en cuanto al control de las transferencias”, así como también para saber “cuál es la propuesta que hace la Coalición Republicana” al respecto. Sobre la posibilidad de una reunión con Orsi por la Rendición de Cuentas, Perrone manifestó: “A mí el Frente Amplio siempre me dijo que la negociación se iba a hacer en el Legislativo, por eso no se han dado otro tipo de reuniones ni nada”.

Por último, Perrone consideró que la Coalición Republicana “se metió en un lío” al anunciar que no votará el proyecto en general, pero que igualmente podría acompañar en artículos en particular. A su entender, los coalicionistas esperan que Cabildo Abierto haga “el desgaste” para que luego ellos puedan “abrir la rendición a su antojo”.