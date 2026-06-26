Actividades conmemorativas por los 53 años del golpe de Estado y la Huelga General de 1973

Este sábado 27 de junio se cumplen 53 años del golpe de Estado y la Huelga General que la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) llevó adelante en respuesta. Desde 2014, la fecha se denomina oficialmente como Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia, y diferentes organizaciones llevarán adelante una variedad de actividades conmemorativas en nuestro país.

A las 10.00, y en la plaza José Batlle y Ordóñez de la ciudad de Las Piedras, el Plenario Intersindical de Las Piedras del PIT-CNT convoca al evento “A 53 años de la Huelga General: memoria, verdad, justicia y organización para defender la democracia y conquistar el futuro”. Habrá una exposición fotográfica, con una oratoria y cierre artístico.

En tanto, y a las 16.00, la Comisión Memoria y Resistencia de Parque del Plata - Las Toscas convoca a un acto en una plaza ubicada sobre la intersección de la avenida Alfredo Zitarrosa y la calle Diagonal 1, en Parque del Plata, donde se erigió un memorial en homenaje a la Huelga General el año pasado, explicó el integrante de la Comisión Eduardo Viera a la diaria. Invitó a la población a participar y reivindicó la necesidad de “mantener la memoria a todos aquellos hechos para que nunca se vuelvan a repetir”. El acto también cuenta con el apoyo del Plenario Intersindical de la Costa de Oro del PIT-CNT. Habrá intervenciones a cargo de dos artistas locales y una oratoria.

En diálogo con la diaria, la secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, explicó que, a diferencia del año pasado, la central sindical propuso la promoción de una serie de actividades “a lo largo y ancho del país”. “Es necesario tener muy presente que fue una fecha trágica”, explicó Aguirre, que reivindicó la “reacción del conjunto del movimiento popular y sindical” ante la formalización de la dictadura cívico-militar, el 27 de junio de 1973.

Aguirre contrastó la “valentía” del movimiento con la postura de diferentes cámaras empresariales, que “ofrecieron colaboración” al gobierno de facto. En este sentido, recordó que la dictadura llevó a “la instauración de un modelo económico de saqueo para el pueblo [y] para los trabajadores”, y llamó a “hacer memoria” al respecto en función del panorama político y empresarial actual, tanto en nuestro país como en la región. “Nos parece muy importante, en todas las actividades que se desarrollan a lo largo del país, poder recordar estos hechos, porque es necesario tener memoria para no repetir”, puntualizó.

En ese sentido, la dirigente sindical destacó que el viernes la secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT presentó, junto con el Observatorio Luz Ibarburu y la plataforma sitiosdememoria.uy, un visualizador que recoge el seguimiento de las diferentes causas penales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El visualizador se encuentra disponible en el sitio web de la plataforma, y permite a los interesados navegar y conocer la situación de diferentes personas imputadas por dichos crímenes, entre otros detalles.

Placa de la memoria en Maldonado y habrá marcha en Montevideo

Por su parte, y a las 11.00, la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria descubrirá una placa de la memoria en el excuartel de Maldonado –hoy paseo departamental– de la capital departamental, con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia de Maldonado.

A la misma hora, y en la sede de la Asociación de Funcionarios de UTE en Montevideo –Agraciada 2463–, la asociación de ex presas y ex presos políticos Crysol celebrará su aniversario institucional. En diálogo con la diaria, el integrante de Crysol Gastón Grisoni explicó que será “una actividad social de encuentro”, y si bien no habrá una oratoria para esta ocasión, tomó oportunidad para reafirmar el valor de la organización en su lucha por la verdad y la justicia.

Ya sobre la tarde, y a las 16.00, la Coordinadora 27 de Junio marchará en Montevideo hacia la sede del Ministerio de Defensa Nacional en conmemoración de la fecha. La movilización tiene entre sus convocantes a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, así como a diferentes sindicatos afiliados al PIT-CNT y a la organización Plenaria Memoria y Justicia.

Performance sobre Zelmar Michelini en el Cabildo

Las actrices María Mendive y Mané Pérez y el músico Martín Buscaglia encarnan a un posible Zelmar Michelini en diálogo con un coro de jóvenes intérpretes. Bajo la consigna “¡Pronto nos volvemos a encontrar!”, regresa la intervención urbana Irrumpe Zelmar, creada y dirigida por Marianella Morena.

Tras su estreno en mayo como antesala a la Marcha del Silencio, hoy, en el marco de la conmemoración por los 53 años del golpe de Estado, el montaje se estará presentando con entrada libre en el patio del museo Cabildo. La acción performática recoge diversas capas discursivas, desde fragmentos de oratoria hasta misivas que el dirigente político intercambió con sus hijas, e incluso la canción “Los orientales”, escrita por Idea Vilariño e interpretada originalmente por Los Olimareños. Morena trae a la figura pública al presente “en otros cuerpos, edades y géneros”.