Autoridades libias liberaron al uruguayo que participaba en una caravana humanitaria hacia Gaza, tras un mes de detención

El activista Matías Álvarez fue excarcelado gracias a gestiones coordinadas con la misión italiana ante el Gobierno de Seguridad Nacional, que mantiene el control sobre el este del país africano, y se espera que sea trasladado al país europeo este miércoles.

Las Fuerzas Armadas de Libia liberaron este martes a Matías Álvarez, el ciudadano uruguayo que fue detenido por las autoridades del país africano mientras intentaba cruzar la frontera como parte de la caravana terrestre de la Global Sumud, que buscaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Álvarez había sido detenido en la ciudad de Sirte el mes pasado, tras una serie de negociaciones infructuosas con las autoridades del Gobierno de Seguridad Nacional (GSN), que mantienen el control de facto de la región este del país árabe desde la ciudad de Bengasi, sin el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas, algo que dificulta la liberación de los activistas.

En una entrevista con Panorama informativo de la diaria Radio, la vicecanciller Valeria Csukasi había indicado la semana pasada que la situación de Álvarez era compleja, en tanto Uruguay no tiene una misión diplomática en Libia, sumado al hecho de que la zona que el activista atravesaba cuando fue detenido está bajo el control de “un gobierno paralelo”. Esto complejizó las gestiones en relación con otros casos de detenidos en países en los que nuestro país cuenta con representación diplomática, y demandó su seguimiento a través de un intermediario en el cónsul italiano en Bengasi, Filippo Colombo, reconocido por el GSN.

Fueron justamente las gestiones del país europeo las que permitieron la liberación del activista: en un posteo en su cuenta de X este martes por la tarde, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció la excarcelación de Álvarez, que cuenta con doble nacionalidad, junto con dos ciudadanas italianas. Según informó Tajani, que expresó su agradecimiento con el “intenso trabajo diplomático” que llevaron adelante los funcionarios de la cartera que preside, los liberados fueron derivados al cónsul en la zona, y se espera que retornen al país europeo este miércoles.

Asimismo, y en una mención a la publicación de Tajani en la misma red social, desde la cancillería uruguaya expresaron su satisfacción al respecto. “Agradecemos a los servicios diplomáticos de Italia y Uruguay que estuvieron involucrados en las gestiones realizadas”, consignaron en un escueto comunicado.