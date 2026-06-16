Corte Electoral exigirá huellas para habilitar plebiscitos y colectivos advierten que se cambian “las reglas sobre la marcha”

En marzo de este año, la Corte Electoral adoptó un nuevo reglamento para la recolección de adhesiones destinadas a promover plebiscitos: ahora se exigirá, además de la firma, la impresión de la huella dactilar. Desde el organismo se entiende que la modificación aportará mayores garantías a los ciudadanos que adhieren a las consultas populares, luego de que en las últimas iniciativas se invalidase un número significativo de firmas. Esto sucedió, por ejemplo, en el plebiscito sobre la seguridad social y también en el plebiscito “por una deuda justa”; este último, de hecho, no llegó a las adhesiones necesarias. Sin embargo, con este nuevo reglamento, organizaciones sociales que tienen iniciativas en marcha advierten sobre un cambio en las reglas y evalúan cómo seguir.

La Red 21 informó en primera instancia del cambio el jueves. Hasta entonces, las organizaciones no tenían conocimiento del reglamento definido el pasado 10 de marzo por la Corte Electoral. Según la circular 12.430 del organismo, la incorporación de la huella busca “optimizar los recursos con que se cuenta para constatar, con la mayor transparencia y certidumbre, la identidad de quien comparece a esos efectos”.

El organismo entendió “conveniente” incorporar “la impresión dígito pulgar derecha –y en caso de que sea imposible, otra impresión digital–”. De esta forma, para darse por válidas, las adhesiones deben contener los nombres y apellidos, la serie y número de credencial cívica y la firma e impresión dígito pulgar derecha. Además, cada adhesión deberá ser presentada en una hoja individual, que deberá “tener expresado el objeto de la proposición”, así como “poseer un espacio en blanco a fin de que al efectuarse el cotejo pueda numerarse y estamparse la constancia correspondiente a su aceptación o rechazo”.

A diferencia de los plebiscitos, la impresión de la huella ya era un requisito para las iniciativas de referéndum contra leyes, como lo fue en el caso de la consulta popular contra la ley de urgente consideración. Ahora, la huella se aplicará a la recolección de adhesiones para promover “iniciativas de reforma constitucional, referéndum contra decretos de las Juntas Departamentales, iniciativas populares en materia de gobiernos departamentales o municipales, iniciativas sobre asuntos que interesen a localidades, apelaciones ante la Cámara de Representantes de resoluciones de los intendentes o decretos de las Juntas Departamentales presentadas por inscriptos en el Registro Cívico Nacional al amparo de los derechos otorgados por la Constitución o las leyes”.

José Korzeniak, uno de los ministros de la Corte Electoral, dijo a la diaria que la huella “es la mejor forma de corroborar que se trata de la persona”, dado que la firma puede cambiar con los años y no coincidir al momento de la verificación. En ese sentido, señaló que se busca “generar garantías para los promoventes y generar garantías para quienes quieren que no se les genere la necesidad de presentar un recurso cada vez que se les anula una firma”.

Las iniciativas contra HIF y el basurero de Empalme Olmos

Este martes, por intermedio de su abogado, el movimiento Paysandú Soberano UPM 2 No, que se opone a la construcción de la planta de hidrógeno verde de la empresa HIF Global en ese departamento, presentó una nota en la sede de la Corte Electoral de Montevideo para conocer cómo sería el procedimiento bajo el nuevo reglamento.

El movimiento ya entregó más de 17.000 firmas, el pasado miércoles, a la Junta Departamental de Paysandú. Leonardo Belasi, integrante del movimiento, dijo a la diaria que confían en que “no hay forma de que la Corte Electoral pueda decir que nuestras firmas están dentro de esta resolución”, ya que el proceso de recolección se inició en mayo de 2025 y, hasta esta semana, estaban en “total desconocimiento” de la modificación. En caso de que se les exija la adhesión con huella, Belasi sostuvo que irán “por la inconstitucionalidad”. “Acá no hubo una ley. Acá hubo una resolución. Se obvió la ley”, afirmó.

En torno al mismo tema existe otra iniciativa de la Intersocial Paysandú, compuesta por organizaciones sociales, colectivos ambientales, sindicatos e integrantes de la Universidad de la República, que busca declarar como área protegida los padrones en los que, inicialmente, se proyectaba instalar la planta de hidrógeno verde. Cecilia Sánchez, integrante del PIT-CNT, dijo a la diaria que “sería lapidario” que fueran invalidadas las casi 15.000 firmas que ya se han recolectado. “Estamos en averiguación a ver si eso afecta o a partir de cuándo empieza, porque nosotros empezamos esta convocatoria el 1° de mayo del año pasado; esto cambia las reglas del juego sobre la marcha”, manifestó.

Por otro lado, en Canelones, concretamente en la localidad de Olmos, un movimiento de vecinos está recolectando firmas desde marzo para promover una iniciativa legislativa ciudadana ante la Junta Departamental de Canelones con el propósito de impedir la instalación de vertederos o plantas de tratamiento de residuos a menos de cuatro kilómetros de las zonas urbanas de Empalme Olmos y Villa Olmos.

Ya han juntado alrededor de 1.700 firmas y habían puesto fecha de cierre a la recolección, dado que ya superaron las adhesiones necesarias. Ricardo Rodríguez, vocero del colectivo, dijo a la diaria que se enteraron “de casualidad” del nuevo requisito definido por la Corte Electoral. El colectivo, que es asesorado por el abogado constitucionalista Eduardo Lust, cree que tendrán que “salir a buscar nuevamente las firmas, pero con la huella”, lo cual implicaría “un trabajo importante de los vecinos que integran el movimiento”. En la oficina de la Corte Electoral en Pando no supieron darles respuestas, por lo que consultarán directamente en Montevideo.

Consultado al respecto, Korzeniak señaló que todavía no hay iniciativas formalizadas ante la Corte Electoral, “salvo una comisión que se presentó y se entregó la circular nueva”. Indicó que, eventualmente, cuando se presenten las adhesiones, el organismo “evaluará” si se admiten o no. De todos modos, recalcó que “lo que está establecido es que hay que presentar firma con huella digital”.