Gobierno sorteó la segunda edición de Uruguay Impulsa: hubo 136.822 inscripciones para 5.524 cupos en los 19 departamentos

Los resultados estarán disponibles hoy en la página web del MTSS; también contará con un buscador por cédula de identidad.

Este lunes, autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y el Congreso de Intendentes realizaron el sorteo de la segunda edición de Uruguay Impulsa, un programa que brindará empleos temporales a más de 5.500 personas entre 18 y 65 años durante cuatro meses con salarios de aproximadamente $20.500, además de subsidios, cobertura de salud y el registro del tiempo de trabajo en el Banco de Previsión Social (BPS).

Acompañados por una escribana, la subdirectora nacional de Empleo, Mariana Chiquiar, y el director de la División de Tecnologías de la Información, Marcelo Belén –ambos del MTSS– estuvieron a cargo del sorteo y la explicación. La jerarca informó que hubo un total de 136.822 inscripciones, pero, tras el proceso de filtrado en función de los requisitos, el universo de candidatos se ubicó en 121.798 personas para 5.524 cupos en los 19 departamentos y 268 localidades.

Respecto a las cuotas reservadas para colectivos “que enfrentan mayores barreras para acceder al mercado de trabajo”, dijo que el programa prevé un 8% para afrodescendientes, 4% para personas con discapacidad, 1% para personas trans, 1% para mujeres víctimas de violencia basada en género, 10% para personas atendidas en los servicios de calle del Mides, 5% para liberados del sistema penitenciario y también que “al menos un 60% de sus beneficiarios sean padres o madres de hijos e hijas menores de 18 años”.

Además, explicitó que el objetivo central es “la reinserción de personas en el mercado de trabajo” a través de dos vías, la “experiencia de trabajo concretamente” y “el proceso formativo en habilidades transversales y también específicas”. Aunque deviene del programa Oportunidad Laboral, conocido como “jornales solidarios”, aseguró que “no fue solo un cambio de nombre” sino que implica “una mirada integral de los procesos” al trascender, por ejemplo, “aquella lógica de las quincenas” o establecer horarios diferenciales para madres con hijos e hijas menores de tres años sin pérdida económica.

“Se abren hoy nuevas oportunidades para más de 5.500 personas, pero también es un día de profunda reflexión, porque tuvimos 136.000 inscriptos. Eso habla de muchas personas que tienen una expectativa de una nueva oportunidad en un nuevo trabajo –como eje vertebrador de la vida y forjador de dignidad y autonomía– y esa expectativa nos compromete a trabajar”, reflexionó Chiquiar.

Los resultados estarán disponibles en la página web de Uruguay Impulsa, que cuenta con un buscador por cédula. Además, las intendencias se comunicarán con los seleccionados.

Un programa que “recoge experiencias” en cada edición

El titular del MTSS, Juan Castillo, indicó que la nueva edición “recoge las experiencias” de instancias previas, aunque seguramente aún existan “elementos para corregir y seguir mejorando”, pero adelantó que “la tercera va a ser mejor” y lo mismo aplicará para la cuarta. “Cuatro meses de empleo no resuelven los problemas que tienen muchas familias de muchos compatriotas, pero seguramente va a ayudar a empujar un poquito más. Estamos comenzando el invierno y esto es siempre un desafío para cada uno de nosotros”, acotó.

En la misma línea, el director de la OPP, Rodrigo Arim, destacó que el gobierno “se ha comprometido a ir incorporando mejoras año a año” para mejorar una herramienta que pretenden que finalmente “no sea necesaria en el futuro”, aunque resulta “imprescindible para construir la matriz de promoción social que requiere el Uruguay de hoy”. Destacó el rol de la capacitación que ofrecerá Inefop para “intentar cubrir las necesidades emergentes del día a día y a la misma vez sembrar las condiciones para que cada uno de los ciudadanos pueda desarrollar en forma autónoma su vida laboral”.

Precisamente sobre la educación, el director general de Inefop, Miguel Venturiello, aseveró que es “un valor agregado” y la persona que “pasa a tener el componente de formación, lo primero que recupera, además de un conocimiento técnico para después desempeñarse en algo, es la capacidad de creer en sí mismo y se vincula de vuelta a los sistemas”.

Finalmente, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, agregó que los aprendizajes incorporados se reflejan en avances concretos. Por ejemplo, subrayó la novedad de “contemplar a poblaciones en extrema vulneración que no estaban contempladas con un cupo específico en ediciones anteriores”, entre las que listó a personas en situación de calle, individuos que egresan de la privación de libertad, mujeres que son madres y atraviesan los primeros años de vida de sus hijos o víctimas de violencia basada en género, entre otros.