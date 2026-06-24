Habrá un aumento adicional del 1% a partir del 1º de julio para las jubilaciones y pensiones mínimas

Según la presidenta del BPS, el beneficio abarca a unos 115.000 jubilados y pensionistas.

24 de junio de 2026 - Menos de 1 minuto de lectura

La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, anunció un “aumento adicional” para algunas jubilaciones y pensiones, este martes en una rueda de prensa.

El decreto abarcará a “unos 115.000” jubilados y pensionistas no solo del BPS, sino también de la caja militar y policial, que “perciban la jubilación mínima como único ingreso”, precisó.

En esta oportunidad, “se adiciona un 1%” a partir del 1° de julio de 2026 que no es descontable” y “no se va a reintegrar de ningún aumento futuro”.

Se cobra en la pasividad de julio, que se paga en agosto. Según la página web de la institución, la referencia para el monto mínimo en jubilaciones es 20.935 pesos.

Pardo indicó que se suma al aumento del 2% que se otorgó a partir del primer día de julio del año pasado. En ese sentido, dijo que en 2025 “el aumento de las jubilaciones y pensiones casi llegó al 6%” anual –concretamente, 5,97%–, lo que representa “más de 2% por encima de lo que fue la inflación” y significó “un aumento real por encima del costo de vida”.