Junta Nacional de Drogas prevé ampliar la atención a personas con consumo problemático de sustancias en Montevideo

El prosecretario de Presidencia y presidente de la JND, Jorge Diaz, dijo que el gobierno tiene la intención de inaugurar otros nueve centros de atención en la capital durante este quinquenio.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, recorrió el jueves junto con autoridades de la Junta Nacional de Drogas (JND) varios centros de atención a personas con consumo problemático de sustancias en los que opera el organismo. Lo hizo con motivo del Día Internacional contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora el viernes.

En una rueda de prensa celebrada tras una de las visitas, Díaz, que preside la JND, destacó los esfuerzos del gobierno en ampliar la “política de larga data” de los centros Ciudadela, y dijo que la intención es “no solamente ampliar en cuanto a la cantidad de técnicos que trabajan, sino en la cobertura”.

El prosecretario explicó que el objetivo del gobierno para este quinquenio pasa por concretar la apertura de nueve centros de atención en Montevideo, departamento que “está menos atendido” en comparación con el interior del país, a pesar de que registra mayores cifras de casos de consumo problemático. Reveló asimismo que próximamente comenzará a funcionar un nuevo centro en un inmueble decomisado al narcotráfico en la calle Tapes, en el barrio montevideano de Bella Vista, y que fue asignado a la JND mediante el Fondo de Bienes Decomisados.

Según dijo, estos esfuerzos forman parte de “una política más general de la JND”, que busca priorizar la atención, el tratamiento y la asistencia de las personas con casos de adicción a las drogas. Matizó que esto no implica “dejar de lado aquello que tiene que ver con el apoyo a la represión, pero priorizando un área que entendemos que no ha tenido a lo largo de los gobiernos anteriores la priorización necesaria”.

El prosecretario valoró que el consumo problemático de drogas supone “uno de los problemas más importantes” para nuestro país y recordó que generalmente viene aparejado a problemas de la salud mental y la situación de calle. Así, consideró que resulta “muy importante” que el gobierno pueda desarrollar la política propuesta en la materia para este quinquenio. “Hay un fuerte empuje de la JND en el tema de la prevención y de la atención”.

Por su parte, el secretario general de la JND, Gabriel Rossi, llamó a trabajar en la implementación de estrategias que permitan motivar a las personas con consumo problemático a concurrir a los centros, ya que en los hechos solo un número escaso de estas asiste voluntariamente. “En la medida en que estemos formados en ese sentido, podemos llegar a que más personas consulten y más personas modifiquen y mejoren su calidad de vida”, valoró.

Rossi reparó en que el consumo problemático incide en poblaciones más allá de las personas en calle, y recordó asimismo que “el mayor problema” en materia de salud pública en nuestro país es el consumo problemático de alcohol, un fenómeno que afecta a alrededor de 373.000 personas. “Muchas veces es una situación sorda, donde la población conoce poco su situación [...] y por lo tanto consulta poco”, planteó.

El jerarca comparó esto con el consumo de pasta base, que incide en 0,8% de la población, y consideró que lo que sucede es que la situación, que afecta en mayor proporción a las personas en situación de calle y privadas de libertad, “se sobrerrepresenta”. “Parece que todos los problemas de consumo en el país están vinculados al tema”, cuestionó.

Es así que llamó a “pensar también en un proceso” y, en línea con Díaz, enumeró una serie de acciones mediante las que se busca ampliar el abanico de acciones de la JND en la capital, algo que incluye la coordinación con la Intendencia de Montevideo para concretar la apertura de nuevos centros de atención en diferentes barrios de la capital, así como con la Administración de Servicios de Salud del Estado y las otras instituciones de asistencia médica “para uniformizar criterios vinculados al tema drogas”.