Lazo sobre operativos contra el crimen organizado: “No son los militares en la calle”, sino “cooperación con vehículos”

“Esto no pasa por encima de ningún precepto constitucional. Tenemos muy claro cuál es el rol de la defensa nacional y cuál es el rol del Ministerio del Interior en la seguridad pública”, sostuvo la ministra de Defensa.

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, explicó cuál será el rol de su cartera en los operativos que se desarrollarán contra el crimen organizado, y que incluirán la utilización de vehículos militares y personal militar para su conducción, según anunció la semana pasada en el Parlamento el ministro del Interior, Carlos Negro. La medida generó respaldo en el oficialismo y distintas valoraciones de la oposición, que osciló entre el apoyo, el rechazo y el reclamo de una ley que explicite las funciones que se solicitarán al personal de las Fuerzas Armadas.

En declaraciones a Radio Impacto de Fray Bentos recogidas por el portal digital Portada Punta y Subrayado, Lazo explicó que el Ministerio de Defensa aportará “herramientas y vehículos”, pero todavía no está claro si serán los Mamba donados por Estados Unidos, porque “hay una cuestión de operabilidad de los mismos, incluso de tamaño, para ingresar en algunos lugares”.

Explicó que el tema se conversó en una reunión que mantuvieron con el presidente Yamandú Orsi y el ministro del Interior, Carlos Negro, y aseguró que no se trata de incorporar a los militares en tareas de seguridad interna. “Quiero que quede bien claro: esto no pasa por encima de ningún precepto constitucional. Tenemos muy claro cuál es el rol de la defensa nacional y cuál es el rol del Ministerio del Interior en la seguridad pública”, sostuvo.

Consideró que la noticia “se disparó por un lugar que no era el correcto, que no son los militares en la calle, porque no es su misión, sino la cooperación con vehículos para que la Policía cumpla con su rol en la seguridad pública en aquellos lugares donde es más complejo ingresar”. “Nosotros dijimos: vamos a aportar con esto. Pero no estamos hablando ni de militares ni de hombres en la calle; simplemente de las herramientas, que son estos u otros vehículos, porque hay que ver bien cuáles son los adecuados”, apuntó.

Agregó que todavía no está definido si los vehículos serán conducidos por militares, ya que algunos podrían ser manejados por funcionarios del Ministerio del Interior que reciban el entrenamiento correspondiente. “Hay algunos que obviamente necesitan ser operados por militares, y otros que no. Podemos aportar a la seguridad y entrenar a las personas adecuadas del Ministerio del Interior para que sean conducidos por ellos”, afirmó, y dijo que el tema volverá a analizarse en la próxima reunión del Consejo de Ministros.