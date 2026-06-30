Ministerio de Vivienda y Mides firmaron convenio para ampliar a nivel nacional el programa Crece desde el pie

“Sabemos cómo condiciona a los niños y niñas dónde nacen”, afirmó la ministra Tamara Paseyro, y señaló que “uno de los desafíos es lograr reducir al máximo el tiempo en el que la vivienda queda lista para ocupar”.

En la tarde de este lunes, en el centro cultural Crece de Flor de Maroñas, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) firmaron un convenio para extender a nivel nacional el programa Crece desde el pie, que hasta ahora solo se ha aplicado en cinco departamentos del país: Montevideo, Canelones, San José, Tacuarembó y Río Negro. Se trata de un plan destinado a menores en situación de vulnerabilidad, así como también a mujeres embarazadas.

“Sabemos cómo condiciona a los niños y niñas dónde nacen”, expresó en rueda de prensa la titular del MVOT, Tamara Paseyro, luego de la firma del convenio. La ministra destacó que la puesta en marcha de un plan piloto del programa, como paso previo a su extensión a nivel nacional, permitió detectar determinados desafíos y, de esa forma, elaborar una política más efectiva. “Uno de los desafíos es lograr reducir al máximo el tiempo en el que la vivienda queda lista para ocupar. Hoy está en 1,4 meses y queremos llevarlo a un mes”, mencionó.

“Queda mucho camino y tenemos mucho compromiso por llevar esta política pública adelante que reafirma la convicción del gobierno en la priorización de la primera infancia”, expresó Paseyro. El programa Crece desde el pie, que apunta a “garantizar que ningún niño recién nacido vaya a residir en un hogar sin baño, piso de tierra, con paredes de chapa o con techos que filtran agua”, forma parte de las 63 prioridades que se fijó el gobierno para el actual período.

Por su parte, el titular del Mides, Gonzalo Civila, señaló que el plan “tiene la virtud de plantearse con una flexibilidad, que para este tipo de realidades es fundamental”. Destacó que el hecho de “construir en conjunto –directamente con las familias– una intervención a medida de las necesidades que tengan es algo bien importante”.

“Hay respuestas puntuales que estamos dando a través del programa Crece desde el pie, y hay otras respuestas que estamos dando a través de otras políticas públicas que requieren, a veces, de acciones estructurales, de fondo, que siempre pueden organizarse mejor y desarrollarse mejor si la gente participa, si la gente se involucra y para eso es fundamental construir la confianza de que el Estado está”, agregó Civila. “La atención a la primera infancia no puede demorar, esto es urgente y en ese compromiso están nuestros equipos de trabajo”, resaltó.