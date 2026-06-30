Presidencia removerá a Collette Spinetti de la Secretaría de Derechos Humanos

El Poder Ejecutivo resolvió remover de su cargo a la actual titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Collette Spinetti, según informaron Infocapital y Búsqueda, y confirmó la diaria. “Es casi un hecho” que en su lugar quedará la actual subdirectora de Comunicación Institucional de Presidencia de la República, Iliana da Silva, dijeron a este medio fuentes de gobierno.

En una serie de audios difundidos por el programa de streaming Hacemos lo que podemos en abril, Spinetti calificó de “machirulitos gay” al titular del Mides, Gonzalo Civila, y al subsecretario, Federico Graña. “Hablando de todo un poco, me pasan ahora del interior que al Mides iría Civila de ministro y otra vez el puto de Federico Graña, que iría de subsecretario. No puedo creer, otra vez los machirulitos gay ahí. ¿Sabés algo vos?”, comenta la secretaria de DDHH en el audio divulgado.

En aquel momento, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, consideró un “profundo error” y “una cuestión muy mala” las afirmaciones de Spinetti. “Discrepo y rechazo absolutamente ese tipo de expresiones” para referirse a “cualquier persona”, señaló al respecto el secretario de Presidencia, y agregó que no se trata solo de las expresiones utilizadas, sino también de “la connotación que da por sus orientaciones sexuales, lo cual es duro en alguien que viene trabajando muchísimo por el tema de los derechos de la comunidad LGBT”.

También en aquella instancia, Sánchez aseguró que Spinetti permanecería en su cargo y dijo que “no cree” que haya “razones hoy para cambiar” la titularidad de la secretaría, ya que se debe analizar su gestión y no las conversaciones privadas.