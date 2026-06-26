Rendición de Cuentas: aumentarán transferencias a niños de menores ingresos y prevén impacto del 25% en la reducción de la pobreza

El director general de la OPP, Rodrigo Arim, dijo que el gobierno implementará los cambios de manera gradual y que todos los menores de tres años nacidos entre 2025 y 2027 “van a estar sujetos al nuevo régimen”.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezó el viernes una nueva sesión del Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva, en la que se ultimaron los detalles del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el gobierno presentará ante el Parlamento el próximo martes, en línea con sus obligaciones constitucionales.

El encargado de presentar el informe primario una vez concluyó la reunión del gabinete fue el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, que dijo que en la reunión del viernes se abocó “un tiempo importante” a la discusión del proyecto de ley, el cual encontró su “aprobación general y detallada” en los diferentes integrantes del Consejo de Ministros. El ministro indicó –tal como lo había hecho en una oportunidad anterior– que el proyecto abarca “cuatro prioridades establecidas”, que se resumen en las infancias, la seguridad pública, la educación y la atención de personas en situación de calle.

Oddone dijo que dichas áreas concentran los incrementos presupuestales previstos en el proyecto de ley, que tienen diferentes fuentes de financiamiento, incluyendo “reasignaciones y racionalizaciones del gasto” y “aumentos de eficiencia tributaria que están vinculados a recaudación y que están vinculados a gasto tributario”. Recordó asimismo que los incrementos propuestos rondan los 50 millones de dólares, a los que se sumarán otros 31 millones que “esencialmente van a estar soportando el financiamiento de la unificación del sistema de transferencias”, destacó.

“No se trata de una rendición de artículo único y de gasto cero; se trata de una rendición de varios artículos, y a su vez con incremento de gasto”, sostuvo el ministro, que indicó que el proyecto obedece a “una refocalización de prioridades en función de las urgencias que han ido apareciendo y las decisiones estratégicas que el gobierno ha tomado”. Aun así, transmitió tranquilidad a la población, y sostuvo que los cambios propuestos “no conducen a ninguna revisión” ni afectarán las metas fiscales propuestas para este quinquenio.

Menores de 3 años con ingresos más bajos percibirán 10.000 pesos

Por su parte, el director general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, explicó la “profunda transformación del sistema de protección social asociado a la infancia y la adolescencia” que se propone con la Rendición de Cuentas. El jerarca dijo que el proyecto de ley prevé la unificación de asignaciones para infancias y adolescencias, algo que “implica fortalecer, ampliar, transparentar y simplificar los sistemas que actualmente están vigentes” en nuestro país, y que, como parte de ello, se ampliarán y discriminarán los montos de las transferencias propuestas en función de los deciles de ingreso a los que pertenezcan los hogares de los niños y adolescentes beneficiarios, buscando “una priorización clara de la primera infancia”.

También que el rediseño busca lograr “una priorización clara de la primera infancia”: según anunció el director de la OPP, las transferencias a niños menores de tres años cuyos hogares pertenezcan a los dos deciles más bajos rondarán los 10.000 pesos uruguayos, un incremento que calificó como “sustantivo” –más tarde lo estimó en 80% respecto de los valores actuales–; mientras que a los niños de igual edad pero de deciles superiores se les asignará una transferencia equivalente al costo de la canasta básica alimentaria, cercana a los 6.600 pesos.

“Es de esperar que esta transformación tenga un impacto directo en la pobreza de estos grupos, y nuestra estimación indica que la reducción de la pobreza asociada sería del orden del 25%”, aseguró Arim. Añadió asimismo que el gobierno prevé una implementación “progresiva y gradual” de las reformas propuestas, y que apunta a todos los niños y las niñas nacidas en nuestro país entre 2025 y 2027, que “van a estar sujetos al nuevo régimen y por lo tanto van a recibir estos nuevos beneficios con estas nuevas características”, con “la incorporación sucesiva de las cohortes que van a ir naciendo en los años venideros”.

Civila: “Esta Rendición de Cuentas es verdaderamente muy importante y positiva para el país”

En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, destacó que el cambio propuesto para el sistema de transferencias es “un cambio histórico [y] de gran relevancia”. Civila dijo que desde la cartera están “convencidos” de que el cambio “va a tener un impacto muy relevante en materia de reducción de la pobreza en las infancias”, algo que recordó que beneficia no solo a los niños beneficiarios, sino también a sus hogares, los que dijo “van a tener cambios sustantivos en su vida cotidiana” gracias al nuevo sistema.

El ministro celebró el hecho de que, a pesar del “contexto complejo del mundo [y] de la región”, la Rendición de Cuentas para este año “da pasos importantes en materia de protección social”. Indicó, de todos modos, que el incremento presupuestal previsto para la cartera “no está ceñido exclusivamente” al capítulo de las transferencias, y que también se prevé un incremento destinado a las políticas del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay.

También apuntó a la atención de las personas en situación de calle, otra de las prioridades del proyecto de ley, y para el que también están previstos recursos incrementales a partir de reasignaciones presupuestales, y que serán destinados a la implementación de la Estrategia Nacional sobre Situación de Calle, con “acciones de innovación” y “proyectos novedosos” en materia de convivencia y producción.

“Desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Social y de la inversión social en Uruguay, esta Rendición de Cuentas es verdaderamente una Rendición de Cuentas muy importante y muy positiva para el país; y nos parecía importante poder también comunicar esto en esta instancia”, concluyó el ministro.

Interior creará 300 nuevos cargos policiales e incorporará nuevos elementos tecnológicos y de patrullaje

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó el incremento presupuestal destinado a la seguridad pública “en un contexto restrictivo”. El ministro afirmó que la “importante reasignación de recursos va a tener una traducción concreta” en tres aspectos.

El primero de ellos es un incremento de la presencia policial, para lo que la cartera proyecta la creación de 300 nuevos cargos policiales, a destinar mayormente al área metropolitana y la capital del país, algo que “seguramente va a redundar en que los territorios y los barrios en Montevideo tengan una presencia mucho más fuerte”, valoró el ministro.

También la adquisición de nuevas tecnologías, como implementos de biometría, vigilancia y autogestión, así como también la “extensión del sistema Shotspotter” y la incorporación de nuevas comisarías móviles. En último lugar, Negro apuntó a la mejora en la movilidad de los efectivos policiales mediante la adquisición de “una cantidad bastante importante” de autos y birrodados.