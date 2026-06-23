Senado aprobó venias de fiscales departamentales que habían sido postergadas

El Frente Amplio había pedido que la designación regresara a comisión para conocer por qué la lista de prelación “no fue usada ordenadamente”, lo que fue cuestionado por la oposición.

El 10 de junio, el oficialismo y la oposición se cruzaron en la Cámara de Senadores por la votación de las venias a tres fiscales departamentales. El Frente Amplio (FA) pidió que las designaciones volvieran a comisión para ser analizadas con más detalle, y algunos senadores de la oposición acusaron a los legisladores oficialistas de estar sujetos a presiones del Poder Ejecutivo y, más específicamente, del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

“Hoy el FA, sin explicaciones y sin ningún comentario en la coordinación, decide que estas tres venias vuelvan a comisión para ser tratadas quién sabe cuándo. Que me disculpen, pero si esto no genera suspicacias y no despierta fantasmas, no lo puedo entender”, manifestó en su momento en rueda de prensa el senador colorado Andrés Ojeda. Agregó que quiere creer que esto “no es un intento de la bancada oficialista, que está desesperada por sacar a Mónica Ferrero [fiscal de Corte], de retacearle los recursos básicos para funcionar”.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi fue más explícita y sentenció que, como Jorge Díaz “perdió en su objetivo de manejar la Fiscalía, ahora está tratando de sacarle poder, capacidad de gestión”.

En respuesta, el senador frenteamplista Daniel Caggiani argumentó, también en rueda de prensa, que la decisión se tomó “porque había algunas informaciones que todavía no habían sido brindadas por Fiscalía”. Explicó que “cuando se hace un concurso, hay una lista de prelación”, que en este caso es de diez fiscales, pero esa lista “no fue usada ordenadamente” y en el FA querían saber “cuál es el criterio, por qué se optó por ingresar algunos fiscales antes y ahora están ingresando otros”. Aclaró que por parte de la bancada oficialista no existe “ningún cuestionamiento ni a las futuras fiscales que están siendo nombradas por parte de la Fiscalía, ni a su trayectoria, ni a su independencia”, sino que se quería conocer “los criterios que tiene la Fiscalía para seguir o no la lista de prelación”.

Finalmente, en la sesión de la Cámara de Senadores de este lunes, en un parate de la interpelación al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se votaron las tres venias por unanimidad.