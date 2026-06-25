Senador blanco solicitó que el canciller asista al Parlamento a explicar los “motivos” y “resultados” de sus viajes a Italia

El semanario Búsqueda había informado la semana pasada que el 30% de los viajes en misión oficial de Mario Lubetkin fueron a ese país.

El senador del Partido Nacional Rodrigo Blas solicitó que el canciller, Mario Lubetkin, comparezca ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara para dar detalles sobre las “reiteradas misiones oficiales realizadas a la ciudad de Roma durante el presente período de gobierno”.

El legislador funda su pedido en una información publicada la semana pasada por el semanario Búsqueda, que señaló que entre marzo de 2025 y marzo de 2026 el canciller estuvo en misión oficial al menos 160 días, 30% de los cuales corresponden a Italia. El medio recordó que Lubetkin vivía en Roma antes de asumir su cargo en el gobierno de Yamandú Orsi; allí se desempeñaba como subdirector de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El semanario informó que en el período analizado, el canciller recibió 80.511 dólares en viáticos y que “los vuelos en clase ejecutiva o primera se repitieron a lo largo de la gestión”. Entre otras actividades desarrolladas en Roma, el canciller habló en una actividad del Parlamento italiano; participó en la XII Conferencia Ministerial Italia-América Latina y el Caribe; se reunió con el ministro de Justicia italiano y también con el canciller y el presidente de ese país; participó en una actividad de la FAO; y se reunió, junto con el presidente Yamandú Orsi, con el papa León XIV, además de participar, el año pasado, en el funeral del papa Francisco.

Consultado por Búsqueda, Lubetkin respondió que “es lógico que un canciller” sea “el que viaja” y aseguró que lo hace “muchos menos” que otros cancilleres de la región. “El trabajo es justamente viajar al exterior y mantener las relaciones de Uruguay en el mundo, por lo tanto, esto es absolutamente lógico”, expresó. Dijo también que cada viaje está justificado, y en relación a los viáticos afirmó que ha devuelto “miles de dólares” por este concepto.

Respecto a sus viajes a Roma, el canciller dijo que se fundan en “tres ejes” de la gestión del gobierno: la relación bilateral con el gobierno de Giorgia Meloni, el trabajo con la FAO, dado que “la seguridad alimentaria es una bandera” de Uruguay, y las gestiones con el Vaticano.

El senador Rodrigo Blas señaló que consultará a Lubetkin sobre “los objetivos perseguidos” en esos viajes, “los resultados obtenidos para el país y los costos asociados a esas misiones”. “El ejercicio de la política exterior exige una intensa actividad internacional y nadie desconoce que viajar forma parte de las responsabilidades del canciller. Precisamente por eso entendemos que corresponde brindar información clara sobre los motivos, resultados y conveniencia de estas actuaciones”, indicó el legislador a través de un comunicado.

En particular, a Blas le interesa saber “las razones por las cuales Roma ha ocupado un lugar recurrente dentro de la agenda internacional de la cancillería y cuáles han sido los beneficios concretos que esa estrategia ha reportado al país”.