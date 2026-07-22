Falleció la presidenta de la Junta Departamental de Canelones, Nathali Muniz

Integrantes del oficialismo y la oposición expresaron sus condolencias ante la partida de la edila, que había asumido como titular del órgano legislativo la semana pasada.

Este martes falleció la edila frenteamplista y presidenta de la Junta Departamental de Canelones (JDC), Nathali Muniz. Así lo informó la JDC a través de un posteo en redes sociales, en el que el órgano expresó su “profundo dolor” que genera su pérdida.

Muniz se había desempeñado en el gobierno departamental a lo largo de dos períodos consecutivos, luego de ser electa como edila por el Movimiento de Participación Popular (MPP) por primera vez en 2020, y fue designada como presidenta del órgano legislativo para el período comprendido entre 2026 y 2027 la semana pasada.

Entonces, y durante el acto de cambio de autoridades, la edila había manifestado su intención de “mejorar” el órgano, de manera de “brindar un legislativo departamental más sólido, más fuerte, con mayores herramientas para generar trabajo constante tanto con el Gobierno de Canelones como en el funcionamiento dentro del espacio”, y aprovechar dicha “sinergia que hace que fundamentalmente las cosas salgan y que el desarrollo de Canelones cada vez sea mejor en beneficio de los vecinos y las vecinas”, consignó el portal web de la Intendencia de Canelones (IC).

En este sentido, el gobierno departamental emitió un comunicado en redes sociales, a través del que sus integrantes extendieron su solidaridad a la familia y los colegas de la edila, y expresaron el anhelo de que “su compromiso con el servicio público y su dedicación al departamento permanezcan como un valioso legado”.

Por su parte, la departamental de Canelones del Frente Amplio también difundió un mensaje en el que manifiesta su “profunda tristeza” ante el fallecimiento de Muniz. “El Frente Amplio de Canelones pierde a una compañera de todas las horas, militante social y política, una luchadora que ponía el corazón en cada causa y por sobre todo una gran madre”, enuncia la misiva compartida en la red social Instagram, en la que comunicaron su “fuerte y apretado abrazo” a familia y amigos.

Igualmente, Sebastián Sabini, senador frenteamplista y uno de los referentes del MPP, expresó el “dolor” que le genera la noticia, a quien catalogó como “una compañera de fierro, siempre presente y comprometida con su gente”. “La vamos a extrañar mucho”, agregó.

Ya en filas de la oposición a nivel departamental, Muniz fue despedida por los ediles nacionalistas Santiago Pereira Rosa y Juan Andrés Marteluna, así como también el alcalde de Juanicó, Fernando Lúquez Cilintano, quienes a través de diferentes mensajes en redes sociales expresaron su pésame ofrecieron sus condolencias a las personas allegadas de la edila.