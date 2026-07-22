Nathalie Barbé, de ATSS: tras las medidas anunciadas por el MEF, “queda casi pendiente de un hilo” la relación con el Ejecutivo

La encargada de la Secretaría de Conflictos y Relaciones Laborales del PIT-CNT señaló que con sus definiciones tras el Diálogo Social el gobierno “rompe un acuerdo” y genera “desconfianza en este tipo de ámbitos”

Este martes, el PIT-CNT emitió un comunicado en respuesta a las “líneas de acción” que anunció el gobierno con base en las recomendaciones emanadas del Diálogo Social y, ante la falta de mención a la sugerencia de crear un organismo estatal encargado de administrar las cuentas de ahorro individual, la central sindical planteó que es necesario que se “cumplan estrictamente todos y cada uno de los ítems”.

Nathalie Barbé, encargada de la Secretaría de Conflictos y Relaciones Laborales de la central sindical y vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, dijo a Panorama informativo que rechazan estas resoluciones del Poder Ejecutivo tras atravesar un “tiempo largo” de diálogo donde se ratificaron “ciertos acuerdos”, aunque “muy por debajo” de lo que solicitaba el PIT-CNT, es decir, los tres puntos contenidos en la papeleta del plebiscito de 2024.

Entre esos puntos se habló de “pasar los ahorros de los trabajadores a una especie de fideicomiso estatal”, aunque sin eliminar las AFAP. “Ayer tuvimos una reunión a las 11.30 donde se nos emite que esto no se va a cumplir, [que] ni siquiera va a ir como un proyecto de ley al Parlamento, lo cual nos preocupa muchísimo porque no solamente es que se rompe un acuerdo ya hecho, sino que genera desconfianza en este tipo de ámbitos”, cuestionó.

Además, sobre la mesa de diálogo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantuvo con la Asociación Nacional de AFAP de Uruguay (Anafap), dijo que la cartera lo hizo “tras la oscuridad”, porque “nadie nunca supo de qué se trataba ese diálogo” ni “qué temas iban a tratar” hasta su finalización. “Genera una gran desconfianza en este tipo de ámbitos de negociación”, insistió.

Barbé criticó que, durante el desarrollo del Diálogo Social, el Poder Ejecutivo “salía a la prensa hablando de que se les iba a bajar las comisiones a las AFAP cuando todavía no se había tocado el tema” y llegaban “documentos ya redactados” con “poca chance de algún tipo de cambio”.

La sindicalista dijo que se enteró del documento que elaboró el Poder Ejecutivo “el día anterior a la reunión”, en la que decidió no participar. “Si se solicita una reunión para poner en conocimiento al movimiento obrero, a los representantes de la clase trabajadora, a las 11.30 y esto es público a las 7.00, antes de la reunión, claramente no hay posibilidad de ningún tipo de cambio”, cuestionó.

La relación entre el PIT-CNT y el Poder Ejecutivo queda “muy compleja”

Pasando raya, Barbé dijo que la relación entre el PIT-CNT y el Poder Ejecutivo “queda muy compleja” porque hubo “instancias de negociación genuinas”, pero, como expresó, a través de los medios de comunicación tomaron conocimiento de instancias entre el gobierno y las AFAP “sin saber el porqué” y también de “este cambio tan fuerte” respecto a lo acordado. “Una vez que se rompen este tipo de acuerdos, la relación queda casi pendiente de un hilo, principalmente por temas de desconfianza”, indicó.

A raíz de lo anterior, el PIT-CNT decidió “comenzar ciertas acciones en defensa, justamente, de la seguridad social”, porque “cuando se habla de la eliminación del lucro es justamente porque nuestra seguridad social, por los cambios que estamos teniendo –generacionales, los aportes, etcétera–, necesita otro cambio para poder sostenerse” que debería estar representado por el hecho de que “los ahorros de los trabajadores no sean utilizados para negocios que no sean la seguridad social”.

Por otra parte, el gobierno prevé enviar un proyecto de ley para crear una causal jubilatoria a los 60 años. Para Barbé, esta es una buena noticia “si mejora lo que se laudó en el Diálogo Social”. Desde el movimiento sindical impulsaron la baja de la edad jubilatoria “por un tema de falta de trabajo para los mayores de 50 años”, pero el Diálogo Social planteó que “solamente quienes tenían menores ingresos iban a poder acceder a los 60 años con una jubilación acorde”. En ese sentido, “si lo llegara a mejorar, por supuesto que sería algo muy bueno”, concluyó la dirigente.