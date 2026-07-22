Saldain sobre las definiciones del gobierno tras el Diálogo Social: se “avanza en un sentido que es muy razonable” en las AFAP

El redactor de la reforma de la seguridad social del gobierno anterior dijo que le “preocupa” la causal para jubilarse a los 60 años y adelantó que “va a encontrar dificultades en llegar a los trabajadores de menor ingreso”.

Este lunes, el Poder Ejecutivo informó sobre las “líneas de acción que se implementarán” a partir de las recomendaciones del Diálogo Social. Rodolfo Saldain, abogado especializado en derecho laboral y redactor de la reforma de la seguridad social que impulsó el gobierno anterior, opinó que, en lo vinculado a las AFAP, se “avanza en un sentido que es muy razonable” tanto en aspectos de gestión como de diseño.

Dijo que el texto incluye elementos “que estaban ya en la reforma anterior pendientes de implementación”, como permitir brindar “asesoramiento previsional integral oportuno de los dos pilares a la vez”. Por otro lado, señaló que se flexibiliza “el trámite jubilatorio” hacia una ventanilla única y “las opciones de dónde cambiar de AFAP”, elemento ante el que no presentó objeciones “en la medida en que eso no se transforme en una opción de alta comercialización” y no genere “un mercado de traspasos”.

Sin embargo, señaló que hay un aspecto en la asignación de nuevos afiliados a las AFAP que “requiere mayores precisiones”: “Se plantea un mecanismo competitivo a partir de una mayor rentabilidad y menores comisiones. Obviamente las dos cosas son deseables (mayores rentabilidades y menores comisiones), pero no se dan detalles de cómo se haría”, apuntó.

En materia de comisiones, señaló que actualmente los nuevos afiliados tienen “comisión cero todos por tres años” y, en esa línea, se preguntó “cómo se va a implementar la mayor rentabilidad y la menor comisión para la asignación de AFAP a los nuevos aportantes”: “Competir por mayor rentabilidad está bastante difícil. Se puede competir por mayor rentabilidad histórica, porque es conocida, pero a futuro hay una incógnita grande sobre cómo se puede implementar esa licitación. En la experiencia regional, por lo menos, no hay licitaciones que tengan esas características”, acotó.

Por otro lado, el documento no aborda la sugerencia para crear un organismo público encargado de administrar de manera centralizada las cuentas de ahorro individual, lo que generó cuestionamientos desde el PIT-CNT. Saldain dijo que hace una “valoración ambigua”: por un lado está “la posición del PIT-CNT” junto a la “conflictividad que puede estar generando esto a nivel de la interna de la izquierda” y, por otro, el aspecto “muy positivo” de que “saca de la discusión un tema que venía generando mucho ruido a nivel de actores centrales para el desempeño económico del país, que no son solo las AFAP”.

Saldain consideró que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “asumió” lo anterior y optó por “dejar de lado esa idea”. “En el sentido de mejorar y facilitar el acceso a Uruguay al crédito es una buena señal esta y eso, que puede resultar muy ambiguo para la población, lo que implica es que Uruguay se va a poder seguir financiando a tasas de interés relativamente bajas; eso significa que la población no va a verse afectada por la necesidad de asignar mayores recursos al financiamiento del Estado”, señaló.

Consultado respecto a los motivos detrás de que el gobierno optara por no considerar esa recomendación del Diálogo Social, listó que “tuvo que ver la reunión con las AFAP, sin duda” –proceso que encabezó el MEF con la Asociación Nacional de AFAP de Uruguay como contraparte–, junto con la “incertidumbre en inversores del exterior”.

La causal jubilatoria a los 60 “va a encontrar dificultades en llegar a los trabajadores de menor ingreso”

El gobierno prevé enviar un proyecto de ley para crear una nueva causal jubilatoria a los 60 años, en línea con las recomendaciones surgidas de la instancia. Saldain, quien opinó que era “mucho más importante que la otra (la modificación a las AFAP) desde el punto de vista fiscal”, expresó que le “preocupa” por “varias razones”.

En primer lugar, señaló que los estudios hechos por el equipo técnico del Banco de Previsión Social (BPS) “asumen” que “buena parte de las personas no harían uso de este derecho y optarían por diferir la edad jubilatoria”: “Eso podría ocurrir o no. Creo que hay que asumir escenarios más amplios, con mayor sensibilidad”, cuestionó.

Por otro lado, dijo que “tampoco se ha presentado hasta el día de hoy una proyección que compare dónde estamos globalmente en relación a la proyección total del sistema”. Explicó que las proyecciones del BPS no incluyen “una proyección global que tuviera sensibilidad o estudio de sensibilidad respecto del impacto del cambio demográfico que estamos viendo”.

Agregó que el “problema que se busca solucionar” con la iniciativa es, en primera instancia, un “problema político” ya que “hubo una promesa de campaña”. Por otro lado, también apunta a la “situación de aquellos que, próximo a la edad jubilatoria, quedan en una situación de desempleo o similar”, pero expresó reparos al respecto.

“La estrategia esta del gobierno de bajar a 60 años con 30 años de aportes, y que se supone que está destinada a los trabajadores de menor ingreso, realmente va a encontrar dificultades en llegar a los trabajadores de menor ingreso a esas edades”, dijo. Desde su perspectiva, la propuesta –suponiendo que la persona ingresa al mercado laboral con 20 años– “asume que de cuatro años aportó tres, y eso no es así”, sino que “los trabajadores de los deciles más bajos a los 60 años tienen 20 años de trabajo” y los que efectivamente podrán acceder están “de la mitad hacia arriba”, donde “la evasión de aportes o el trabajo en el sector informal es menos impactante”.