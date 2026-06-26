Tres personas continúan hospitalizadas en CTI tras un incendio en un centro de rehabilitación del Mides en el Prado

Fueron dadas de alta dos de las cinco personas que resultaron hospitalizadas en CTI con síntomas de intoxicación por inhalación de humo tras un incendio que afectó a un centro de rehabilitación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Montevideo el jueves.

El centro Tarará está ubicado sobre la intersección de Camino Castro y Escalada y allí se atiende a un total de 80 personas vinculadas a “diferentes dispositivos de situación de calle” y que necesitan cuidados, por lo que se lo conoce también como “hospitalito”, había explicado en rueda de prensa el director de Protección Social de la cartera, Daniel Gerhard, tras el incidente.

El incendio, que afectó a parte del edificio, había sido reportado al 911 sobre las 14.30 del día de ayer, y demandó el trabajo coordinado entre los departamentos de Bomberos, Policía, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de la Administración de Servicios de Salud del Estado y la Cámara de Emergencias Móviles para el salvamento y rescate de las víctimas involucradas. En total, 20 de los residentes del centro se vieron afectados y debieron ser reubicados, explicó entonces Gerhard.

Según informaron fuentes del Mides a la diaria, una de las personas ya retornó al centro tras su egreso hospitalario este viernes, y se espera que ocurra lo mismo con la otra. Las tres restantes, en tanto, permanecen hospitalizadas.