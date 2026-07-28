Extensión de la intervención busca “que no suceda con el Casmu lo que sucedió con Casa de Galicia”, dijo el diputado Preve

Al sindicato del Casmu le preocupan la confidencialidad de la información y los controles de los recursos; el senador del FA Gustavo González dijo que “el problema va más allá” y que hay otras mutualistas con dificultades.

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el lunes la extensión de la intervención del Casmu por un plazo de dos años que planteó el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo para atender su situación financiera. Este martes, antes de su votación en la Cámara de Diputados, la bancada del Frente Amplio (FA) recibió a representantes de la Asociación de Funcionarios del Casmu (Afcasmu) y la Federación Uruguaya de la Salud (FUS).

En rueda de prensa, el diputado oficialista Federico Preve indicó que la idea es prorrogar la intervención para “blindar” la mutualista y “que no suceda con el Casmu lo que sucedió con Casa de Galicia”, donde “se presentaron acreedores”, lo que llevó al concurso y propició su cierre. “Esto nosotros no lo vamos a permitir”, aseveró el legislador.

A su vez, en el encuentro se abordó el nuevo acceso al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva por un monto de 122 millones de dólares. Preve entiende que la “ampliación de un 20%” y la “unificación” permitiría un “oxígeno financiero para la institución, la reestructura de la deuda y mantener el trabajo de más de 6.000 trabajadores y la asistencia de 161.000 usuarios que es central para el sistema de salud”.

Ese punto, sin embargo, se desglosó del proyecto y se tratará en el futuro. La oposición indicó que votará el acceso al Fondo de Garantía cuando reciba más información sobre el plan de reestructuración al que está sujeto y sobre la situación financiera del prestador de salud.

Según Preve, lo van a “refrendar” porque “es una cuestión urgente” ya que la intervención “finaliza hoy y a partir de mañana tiene que extenderse durante dos años más”, al tiempo que acordaron que en 15 días –de acuerdo con la “información financiera, información asistencial y la información vinculada con los interventores”– discutirán “si va a haber acuerdos o no” vinculados a la extensión del fondo, aunque lo considera “una necesidad” del Casmu para “reperfilar su deuda y que la empresa sea sostenible en el tiempo”.

Sobre el plan de reestructura, dijo que “ni la atención ni el trabajo tienen que verse afectados”. Señaló que “va a ser sobre todo para el rediseño del pago de las deudas” y para “unificar todos los fideicomisos en uno”: “Una extensión parcial de esto generaría oxígeno mes a mes y un reperfilamiento más extenso de la deuda”, indicó.

Afcasmu: preocupan la “confidencialidad” y que “se controle”

El vocero de Afcasmu, Ariel Irigoytia, dijo a la diaria que hay dos temas que le preocupan al sindicato. El primero es la “confidencialidad”, porque desde que comenzó la intervención en 2024 tuvieron “tres períodos de tres tipos de interventores diferentes” y con todos han tenido diálogo.

“Desde la primera vez, la información se la hemos brindado desde Afcasmu en muchas oportunidades, ellos nos han brindado información y hemos tenido ese intercambio saludable en todo este período. Ahora, si declaran eso confidencial, ya no vamos a tener reuniones con los interventores y nos preocupa. Todo lo que es secreto siempre preocupa y genera suspicacias”, acotó.

Por otro lado, con relación al préstamo, desde Afcasmu entienden que si el Estado vuelca recursos en la empresa tiene que existir “una contraparte del Ministerio de Salud Pública para controlar”: “Si eso se llama interventores o como se llame, saludamos eso, que la plata que da el Estado se controle, pero si lo declarás confidencial es muy difícil controlarlo o, por lo menos, si hay errores, quedan ocultos”, indicó.

Sobre el proceso de reestructuración, Irigoytia dijo que le trasladaron a la bancada que “todo aquello que implique una alteración en los puestos de trabajo genuinos por supuesto que va a tener a Afcasmu parado firme”. El sindicato espera que ese no sea el escenario, como existió “en el período anterior con despidos, seguro de paro y empresas tercerizadas que se bajan”, lo que implica “una afectación en la calidad de asistencia”. “Que hagan todas las reestructuras que quieran, pero que los trabajadores no seamos la moneda de cambio para tales efectos”, aseveró.

El problema “va más allá del Casmu”, dijo Gustavo González

Por otra parte, entrevistado por La mañana de la diaria en la diaria Radio, el senador del FA Gustavo González dijo que, en función del número de usuarios del Casmu, “si el Fondo de Garantía no apoya esto, haría crack la salud del país”. En ese marco, indicó que desde el inicio pensó que se alcanzaría un acuerdo y no cree que “ningún legislador sea tan irresponsable” de no votarlo.

“A mí lo que me preocupa no es el hoy, sino la perspectiva de la salud y del mutualismo, porque en los corredores se habla de otras mutualistas, que no voy a mencionar, que también están teniendo problemas”, señaló. González aseguró que “el problema va más allá” del Casmu, aunque por sus dimensiones “impacta más”.

Opinó que lo que “está en cuestión” es el sistema nacional de salud y que será necesario “revisarlo”, ya que “ha tenido cosas muy positivas, pero la realidad muestra que año tras año hay que estar con esto”, y habrá que ir “al fondo del asunto” o “no se va a poder soportar”.

“Hay tantos intereses creados en la salud, y se toma como mercancía gran parte de la salud, que obviamente es un tema que vive las olas de crisis que vive el sistema capitalista”, afirmó. Agregó que es “preocupante” el hecho de que “todo el mundo estuvo de acuerdo en que la intervención siguiera” porque refleja que, “de alguna manera, la intervención garantiza que no haya cosas raras en el medio que se escapen”.