Rendición de Cuentas: Ministerio de Turismo quitó artículo que lo eximía de destinar el 20% de su publicidad a medios del interior

El ministro Menoni afirmó que estos medios tienen “dificultades” para “medir en forma profesional y objetiva” su alcance, pero su cartera tiene un “firme compromiso con el desarrollo económico” en el interior del país.

El Ministerio de Turismo asistió el lunes a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, que trata el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Allí, las autoridades de la cartera admitieron que la reducción presupuestal que establece la iniciativa los perjudicará, pero se alinearon con las prioridades marcadas por el gobierno. Además, anunciaron que se retirará de la Rendición de Cuentas el artículo que eximía al ministerio de destinar el 20% de su publicidad a medios del interior del país.

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión y en relación con la supresión de vacantes establecida en la Rendición de Cuentas, la directora general de Secretaría de la cartera, Florencia Ualde, señaló que la situación actual del ministerio es “bastante complicada” porque cuenta solo con 134 funcionarios, y “ello realmente pone en peligro el cumplimiento de los cometidos”.

Por su parte, el ministro Pablo Menoni indicó en comisión que si bien están “en un todo en línea con las prioridades marcadas por el señor presidente de la República, que fueron decididas en el mayor ámbito de diálogo y consenso”, en diálogo con la prensa tras la sesión dijo que la reducción presupuestal de 26 millones de pesos los “perjudica”. Acotó en comisión que significa más del doble de lo que el ministerio destinó a promoción en televisión abierta en 2025. Los diputados de la oposición que intervinieron también expresaron su preocupación con la reducción presupuestal. El diputado colorado Gabriel Gurméndez afirmó que con esta reducción el ministerio tendrá “el presupuesto más bajo de la historia del Ministerio de Turismo, a excepción de 2021, en la pospandemia”.

El legislador frenteamplista Mariano Tucci aseguró que no se trata de discutir “cuán importante es el turismo”, sino de entender que “gobernar implica priorizar y atender urgencias”. “Y este gobierno ha decidido que, en esta etapa en particular, en la Rendición de Cuentas, hay recursos que tienen que dirigirse prioritariamente a problemas que no pueden esperar. La infancia no puede esperar; la seguridad no puede esperar; las políticas vinculadas a la gente que está en situación de calle no pueden esperar; las dificultades que atraviesan la Universidad de la República, la UTEC y la ANEP no pueden esperar”, remarcó.

En su intervención final, Menoni marcó que hacía “suyas” las palabras de Tucci. “Acá hay prioridades y repito: estamos en un todo alineados con el mandato del presidente, pero prioridades son prioridades”, subrayó.

Ministerio retiró el artículo sobre publicidad en medios del interior

El presupuesto del gobierno de Luis Lacalle Pou dispuso que los organismos estatales deberán destinar al menos el 20% del monto total de la publicidad oficial de alcance nacional a medios de comunicación radicados en localidades del interior del país, con excepción de aquellos organismos que estén “en regímenes de libre competencia”, para los que el porcentaje se reduce al 10%.

El gobierno de Yamandú Orsi estableció en el artículo 196 de la Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento que el Ministerio de Turismo quedaría exento de esta obligación. En comisión, Menoni afirmó que para la cartera “resulta necesario e indispensable contratar medios de comunicación especializados, masivos, con perfiles y alcances específicos orientados a captar potenciales turistas con especial foco en mercados estratégicos”.

Argumentó que los medios digitales “son quienes ofrecen hoy la mayor capacidad de segmentación, porque combinan variables geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales, además de medir los resultados casi en tiempo real y optimizar las campañas continuamente”. “Las plataformas de redes sociales, motores de búsqueda, servicios de video, marketing de contenido, iniciativas con creadores de contenido nos hizo posible llegar a públicos específicos, según variables, como decíamos recién: el país de origen, la edad, los intereses, el comportamiento de viajes, etcétera”, destacó el ministro.

En cambio, indicó que los medios tradicionales “tienen importantes limitaciones para la segmentación de audiencia: un mismo mensaje es difundido de manera masiva a públicos muy heterogéneos, muchos de los cuales no forman parte del mercado objetivo que tiene el destino turístico que nosotros estamos queriendo promocionar”.

Informó que los medios del interior que fueron beneficiados por el artículo establecido en el gobierno de Lacalle Pou fueron 245 en 2024 y 265 en 2025. Advirtió que existen “restricciones operativas derivadas de las dificultades de medir en forma profesional y objetiva el alcance específico de los medios beneficiarios”, y que al mismo tiempo “no todos los medios cuentan con las condiciones y requisitos de facturación necesarios para poder tramitar las contrataciones ante el ministerio”.

Pese a esto, Menoni anunció que retiraría el artículo del proyecto, lo que fue celebrado por los diputados de la oposición presentes. El ministro dijo en sala que su cartera mantiene “el firme compromiso con el desarrollo económico y la generación de oportunidades en el interior del país, reconociendo el papel estratégico que desempeña el turismo en las economías locales”. Más tarde, en diálogo con la prensa, el ministro argumentó que su cartera impulsó la inclusión del artículo 196 porque entendía que le dificultaba segmentar las campañas, pero, tras escuchar los cuestionamientos que se plantearon a la medida, se decidió retirar el artículo porque consideran que hay medios del interior que sí tendrán posibilidad de segmentar y medir audiencias de forma “profesional”.