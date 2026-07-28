Orsi se reunió con Keiko Fujimori: conversaron sobre una agenda contra “la delincuencia organizada transnacional”

En el marco del traspaso de mando en Perú, los mandatarios también hablaron sobre la necesidad de impulsar “la innovación tecnológica, la cooperación técnica y el fortalecimiento del comercio y las inversiones”.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, mantuvo un encuentro bilateral con la flamante presidenta de Perú, Keiko Fujimori, quien asumirá el poder este martes tras postularse cuatro veces a la presidencia. En la reunión, que tuvo lugar en la sede de la cancillería peruana, en Lima, “se destacó la voluntad de ambos gobiernos por impulsar una agenda sustantiva enfocada en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la innovación tecnológica, la cooperación técnica y el fortalecimiento del comercio y las inversiones”, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.

El combate al crimen organizado se ha posicionado como un tema recurrente en la agenda regional. Días atrás, luego de reunirse en Montevideo, Orsi y el presidente de Chile, José Antonio Kast, destacaron en una declaración conjunta “la importancia del Compromiso Regional de Santiago como un espacio oportuno para impulsar una coordinación y cooperación regional eficaz, orientada a enfrentar de manera conjunta este fenómeno, aunando esfuerzos y generando sinergias con los mecanismos existentes en el ámbito del Mercosur y estados asociados”, en referencia a la iniciativa que impulsa el nuevo mandatario chileno.

Del mismo modo, semanas atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la puesta en marcha de una coalición militar para “erradicar” los cárteles de la droga en la región, en el marco de una cumbre denominada el “Escudo de las Américas” a la que asistieron varios mandatarios de la región. En este caso, Orsi no estuvo presente.

Este martes, en el encuentro entre Orsi y Fujimori también participaron el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, y el futuro canciller peruano, Carlos Espá. Fujimori, hija del dictador fallecido Alberto Fujimori, se reunió con otros mandatarios de la región que viajaron a la capital peruana para participar en la ceremonia de asunción, entre ellos, Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador) y Rodrigo Paz (Bolivia), así como el propio Kast.

El traspaso de mando se llevará a cabo en la sede del Congreso peruano. Orsi arribó a Lima en la noche de este lunes y se prevé que retorne a Uruguay en las próximas horas, una vez finalizado el evento.

Las elecciones en Perú, que tuvieron su instancia final el 7 de junio, arrojaron un resultado de extrema paridad. Las autoridades electorales de ese país recién reconocieron la victoria de Fujimori el 29 de junio, más de 20 días después de los comicios. El contendiente de la presidenta electa, el izquierdista Roberto Sánchez, hizo lo propio al día siguiente del reconocimiento oficial.

El 29 de junio, en tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay emitió un comunicado en el que felicitó a Fujimori y expresó al próximo gobierno peruano su “compromiso de continuar profundizando los lazos bilaterales de cooperación con la hermana República del Perú en beneficio de los respectivos pueblos y de la integración regional”.

Lubetkin: fue una reunión “muy positiva”

En declaraciones a la prensa, Lubetkin calificó como “muy positiva” la reunión entre Orsi y Fujimori, en la que se evaluaron los “avances en el ámbito comercial y en los escenarios de cooperación, en especial, sobre temas de seguridad, de innovación y de desarrollo tecnológico en el futuro”.

En su discurso de asunción, Fujimori afirmó que la política exterior de su gobierno priorizará “la construcción y consolidación de alianzas para la integración”. En ese marco, se comprometió a impulsar ámbitos de los que forma parte Perú, como la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina. Lubetkin señaló que en el encuentro de este martes “ambos presidentes tomaron en consideración los avances que se pueden ir logrando en el ámbito de la integración regional”.

Perú es uno de los países miembros del Acuerdo Transpacífico, para el que Uruguay ya inició el proceso de adhesión. Otro de los temas que unen a los países es el Consenso de Brasilia, un mecanismo de concertación internacional que nuclea a los 12 países sudamericanos, cuya presidencia rotativa Uruguay traspasará a Perú. En ese marco, Orsi se puso a “disposición” del nuevo gobierno peruano para que, cuando “ya entre en su dinámica de trabajo, pueda venir aquí a Lima y entregarle la presidencia del Consenso de Brasilia”, señaló Lubetkin.

“Solo podemos estar satisfechos de una brevísima visita, que nos permitió sin duda reforzar una relación que para nosotros es extraordinariamente importante, como es la que ya tienen y van a desarrollar Uruguay y Perú”, afirmó el canciller uruguayo.