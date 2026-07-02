Presidente Kast: “Nos alegramos mucho de que Uruguay se pueda sumar” al acuerdo de Santiago para “combatir el crimen organizado”

Orsi y el mandatario chileno se reunieron y destacaron el acuerdo como “un espacio oportuno para impulsar una coordinación y cooperación regional eficaz, orientada a enfrentar de manera conjunta este fenómeno”.

El primer mandatario de Chile, José Antonio Kast, llegó de visita oficial a Uruguay este miércoles, y de noche fue recibido por el presidente Yamandú Orsi en la residencia de Suárez y Reyes. A la reunión asistieron varios integrantes del gobierno, como los ministros Alfredo Fratti (Ganadería), Mario Lubetkin (Relaciones Exteriores), Lucía Etcheverry (Transporte) y Carlos Negro (Interior), además del subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba.

Luego del encuentro, que duró cerca de una hora, ambos mandatarios brindaron unas palabras ante la prensa, sin posibilidad de recibir preguntas. El puntapié inicial lo dio Orsi, señalando que la reunión con su par chileno se da en el marco de un proceso de más de un encuentro entre ambos, ya que el primero fue cuando Kast asumió su cargo (en marzo de este año). Orsi resaltó que la asunción de la presidencia pro tempore del Mercosur por parte de Uruguay, en las últimas horas, ubica a nuestro país, en su persona y en la cancillería, “en un lugar de importancia a la hora de articular con el resto de los países de América del Sur que tienen una relación más que fluida”.

“En nuestros discursos planteamos temas que hoy [en la reunión con Kast] retomamos, y que obedecen a la preocupación que tenemos en este momento por el intercambio comercial y la relación entre los países. Pero hay algunos temas muy precisos y que agradecemos que el gobierno de Chile los haya puesto sobre la mesa, incluso con propuestas concretas. Por ejemplo, el acuerdo de Santiago, una propuesta hecha por Chile en materia de seguridad, y la necesidad de articulación”, señaló.

Orsi agregó que Uruguay, que en la actualidad está presidiendo la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, también tiene “la necesidad de ampliar el horizonte más allá del Mercosur, por lo tanto, países como Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia son parte de este puzle” que quieren “terminar de armar en cualquiera de sus formas”.

El mandatario uruguayo subrayó que en la reunión se firmaron “dos acuerdos muy puntuales” entre cancillerías, que tienen que ver “con la firma digital y con las escuelas de diplomacia”. “Pero estoy seguro de que en los próximos meses estaremos acordando, si no me equivoco, el de seguridad, por ejemplo, es un muy buen acuerdo, y otros que tienen que ver con infraestructura, que quedamos en terminar de diseñarlos en la reunión de hoy”, finalizó.

Compromiso regional de Santiago

A su turno, el presidente chileno alertó que “la seguridad de nuestras naciones ha sido vulnerada por el crimen organizado transnacional”, y recordó que su canciller, Francisco Pérez Mackenna, hace poco tiempo “convocó a algunos países vecinos a suscribir el acuerdo de Santiago para combatir el crimen organizado”. “Nos alegramos mucho de que tanto Paraguay como Uruguay se puedan sumar a este acuerdo, porque el crimen organizado puede ser extirpado de una nación, pero se necesitan las mismas normas en todas las naciones para poder terminar con ese flagelo”, sostuvo.

El “compromiso regional” de Santiago fue firmado el 28 de mayo, en esa ciudad, por ministros de Relaciones Exteriores y ministros encargados de la seguridad de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Allí, según publicó la página web de la cancillería chilena, los estados participantes expresaron “la voluntad de traducir este compromiso en medidas operativas concretas, medibles y verificables, que orienten la acción de las entidades técnicas y operativas competentes”.

“La lucha eficaz contra la delincuencia organizada transnacional exige una respuesta regional amplia y articulada. Los estados participantes declaran que el presente compromiso quedará abierto a la incorporación de otros estados que compartan sus objetivos, con miras a ampliar progresivamente la cobertura y eficacia del mecanismo”, agregaron.

En el acuerdo se comprometieron a conformar un “grupo de trabajo” que funcionará “como una instancia de coordinación técnico-operativa, con liderazgo rotatorio entre los estados participantes, de manera anual y por orden alfabético”. Su instalación y primera reunión deberá celebrarse dentro de los 90 días siguientes a la adopción del Compromiso Regional de Santiago.

Declaración conjunta

Finalizado el encuentro en Suárez y Reyes, y luego de las breves declaraciones de ambos mandatarios, Presidencia publicó la declaración conjunta de Orsi y Kast. En ella se señaló que las delegaciones “destacaron el encuentro como una oportunidad idónea para la reafirmación de los estrechos lazos de amistad y cooperación entre ambos países, bajo una lógica de alianza y complementariedad, sustentada en el respeto y la defensa de los valores y principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas, la Paz, la Democracia, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional”. “Asimismo, reafirmaron su compromiso con el multilateralismo y con su vocación integracionista”, agregaron.

Además, “resaltaron que la delincuencia organizada transnacional representa una seria amenaza para la gobernanza, el bienestar y la estabilidad para las sociedades en América Latina, cuya expansión afecta gravemente la seguridad de las personas, debilita las instituciones, compromete el desarrollo humano y erosiona la calidad de la democracia”.

“En este contexto, destacaron la importancia del Compromiso Regional de Santiago como un espacio oportuno para impulsar una coordinación y cooperación regional eficaz, orientada a enfrentar de manera conjunta este fenómeno, aunando esfuerzos y generando sinergias con los mecanismos existentes en el ámbito del Mercosur y Estados Asociados”, subrayaron.

En la declaración conjunta también se consignó que “los presidentes conversaron sobre la agenda ambiental y la gobernanza de los océanos”, y “destacaron el liderazgo de ambos países en la protección y conservación de las áreas marinas, así como su temprana ratificación del Acuerdo BBNJ sobre biodiversidad marina en alta mar”.

Por último, se señaló que los presidentes se congratularon por la firma “del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Certificados de Firma Digital, que permitirá una mayor seguridad y eficiencia en el comercio transfronterizo, representando una garantía fundamental para ambas partes; y del Memorándum de Entendimiento entre el Instituto Artigas del Servicio Exterior del Uruguay y la Academia ‘Andrés Bello’ de Chile”.