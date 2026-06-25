Uruguay ofreció ayuda a Venezuela tras los terremotos: se han registrado 164 muertes y 971 heridos

Luego del terremoto en Catia La Mar, el 25 de junio, en el estado de La Guaira, en Venezuela.

“Seguimos con atención la evolución de la situación y reiteramos nuestra disposición a colaborar en lo que el gobierno venezolano considere necesario”, expresó el presidente Yamandú Orsi.

A través de su cuenta de X, en la noche de este miércoles, el presidente Yamandú Orsi se solidarizó con el pueblo venezolano, que sobre las 18.00 de la pasada jornada sufrió dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter. “A raíz del terremoto que afectó hoy a Venezuela, Uruguay expresa su solidaridad con las autoridades y el pueblo venezolano. Seguimos con atención la evolución de la situación y reiteramos nuestra disposición a colaborar en lo que el gobierno venezolano considere necesario”, escribió el mandatario uruguayo.

También se solidarizó el Ministerio de Relaciones Exteriores, que mediante un comunicado expresó su solidaridad con Venezuela “ante los sismos de alta intensidad que se produjeron en la tarde de este miércoles en la zona cercana a Caracas y otras regiones del país”. La cancillería informó que “se siguen con atención las informaciones que emanan de Venezuela en torno al impacto causado por los terremotos, deseando que las tareas de rescate de las personas afectadas transcurran exitosamente”.

El ministerio señaló que “hasta el momento no se han reportado uruguayos heridos o fallecidos”; el comunicado fue emitido cerca de la medianoche del miércoles. La sección consular de Uruguay de Venezuela ya está en contacto con la comunidad uruguaya residente en territorio venezolano.

“El gobierno uruguayo se pone a disposición del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para apoyar de las formas que estén a su alcance en las arduas tareas que tiene por delante y reitera su solidaridad con el hermano pueblo venezolano”, resaltó el Ministerio de Relaciones Exteriores en el comunicado.

El gobierno venezolano ya decretó el estado de emergencia. El segundo terremoto aconteció 39 segundos después del primero. Según informó la agencia Efe, hasta ahora se han constatado 164 personas fallecidas y 971 heridos. Varios edificios colapsaron, algunos de ellos en la capital, Caracas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que la zona más afectada es el estado de La Guaira, donde “hay decenas de edificios colapsados” y las autoridades están abocadas en “labores muy arduas de rescate para salvar las vidas”. “Es una verdadera tragedia”, expresó.

En su mensaje, Rodríguez agradeció el apoyo y el ofrecimiento de ayuda por parte de varios países de la región y del mundo. Mencionó a Donald Trump (Estados Unidos), Luis Abinader (República Dominicana), Nayib Bukele (El Salvador) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), entre otros.

“Yo les pido que actuemos en unión nacional, con calma, y que sepamos que unidos vamos a superar esta tragedia. Una tragedia que hoy enluta a muchas familias venezolanas, pero también Venezuela está recibiendo el amor de los pueblos del mundo”, expresó Rodríguez, dirigiéndose a la población.