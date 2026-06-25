El 65% desaprueba el desempeño de Orsi como presidente, según encuesta de Cifra

La desaprobación “ha aumentado sistemáticamente desde el inicio de la gestión, cuando apenas el 15% tenía un juicio negativo”, señala la consultora; a su vez, el nivel de antipatía creció 16 puntos desde febrero.

La última encuesta de la consultora Cifra sobre la aprobación de la gestión del presidente de la República, Yamandú Orsi, arrojó que, a 15 meses de su asunción, el 20% aprueba su desempeño, mientras que el 65% lo desaprueba. El 12% de los encuestados respondió que ni aprueba ni desaprueba, y solo el 3% no tiene opinión.

La medición, publicada este miércoles y consignada por Telemundo, se realizó del 1° al 17 de junio, por lo que abarcó las repercusiones del episodio de la camioneta Hyundai del presidente. Fue el lunes 1° de junio cuando el presidente publicó el video con su versión del episodio, que derivó en nuevas explicaciones esa semana. De acuerdo a la encuesta, el presidente no solo creció en desaprobación, sino también en antipatía. El 34% dijo sentir simpatía hacia él, frente al 52% que expresó sentir lo opuesto. En tanto, un 14% no se decantó.

En comparación con la medición de febrero, la desaprobación del presidente creció 19 puntos y la antipatía, 16 puntos. La desaprobación de su desempeño “ha aumentado sistemáticamente desde el inicio de la gestión [marzo, 2025], cuando apenas el 15% tenía un juicio negativo”, mientras que la aprobación “fue aumentando hasta setiembre, cuando el 43% aprobaba, y desde entonces empezó a caer”, señaló Cifra.

Al desglosar según el voto de los encuestados, la encuesta detalla que menos de la mitad (41%) de los votantes del Frente Amplio (FA) aprueba la gestión presidencial y un tercio la desaprueba (34%). Entre los votantes de la Coalición Republicana la desaprobación alcanza el 94%, y entre los que no dicen su voto, apenas el 9% aprueba y 73% desaprueba. En términos de popularidad, el 60% de los frenteamplistas expresó simpatía y el 29% antipatía. La antipatía crece a 74% entre los opositores al gobierno y a 56% entre quienes no indicaron una inclinación política.

“La evolución de la aprobación presidencial desde inicios de siglo muestra que la actual es una de las más bajas registradas: solo el presidente [Jorge] Batlle, durante la crisis de 2002 y sus secuelas, registraba una aprobación menor”, señala Cifra.