“Esto vamos a analizarlo”, le dijo Orsi al padre de la pediatra fallecida por mala praxis que le entregó una carta

El diputado nacionalista Federico Casaretto dijo que Cristina Lustemberg “no puede seguir un día más al frente del Ministerio de Salud Pública” y es el presidente quien “tiene la potestad de poder cambiar esta situación”.

Este miércoles, en el departamento de Treinta y Tres, el presidente de la República, Yamandú Orsi, dialogó con el padre de la pediatra Soledad Barrera, quien falleció a raíz de una mala praxis durante una operación de vesícula realizada en octubre de 2023.

Por el caso, la anestesista María Inés Miralles fue condenada por homicidio culposo a dos años de prisión en régimen de libertad a prueba y a cinco años de inhabilitación profesional. Sin embargo, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, asesorada por el área jurídica de la cartera, redujo esta última sanción a tres años. “La medida adoptada por parte de la Dra. Cristina Lustemberg de disminuir los años de suspensión de la profesional atenta directamente contra la democracia luego de un pronunciamiento de la Justicia”, sostiene la familia de Barrera en una carta que dejó en la Torre Ejecutiva días atrás y que el padre le entregó en mano a Orsi.

Según consignó Subrayado, el padre de la pediatra, Néstor Nuñez, le comentó a Orsi que le “dijeron por teléfono que todos los días había que ir a preguntar dónde estaba la carta” para que “se apurara”. El presidente le respondió que “le dijeron errado”, ya que “por más que haya ido todos los días, nunca se apuró esto”. “Nunca se apuró, y no se va a apurar, como tampoco va a renunciar la ministra [Lustemberg], como tampoco se va a sacar”, replicó Núñez. Orsi le aseguró: “Esto vamos a analizarlo. Estuve hablando con la ministra”.

Hace una semana, la ministra dio sus explicaciones en la comisión de Salud Pública del Senado sobre la decisión de su cartera de rebajar la pena de inhabilitación para la anestesista. La oposición, que cuestionó que Lustemberg “ocultó información” en la comisión, solicitó que se enviara la versión taquigráfica al presidente.

“Estábamos dando unos días para ver si había algún tipo de respuesta”, dijo a la diaria el diputado nacionalista Federico Casaretto y remarcó que esperan que sea “la del presidente, porque la de la ministra ya la tenemos y no fueron respuestas convincentes”. En X, Casaretto aseguró que “Cristina Lustemberg no puede seguir un día más al frente del Ministerio de Salud Pública”.

“El presidente de la República destituye por todas estas razones a la médica anestesista del Hospital Militar; la Comisión Honoraria [de Salud Pública], por unanimidad, le da una sanción de cinco años; la Justicia la condena por homicidio culposo y la ministra va a contraflecha en contra de todas esas resoluciones”, dijo Casaretto a la diaria. Afirmó que es el presidente quien “tiene la potestad de poder cambiar esta situación”. “Es su secretaria en materia de salud y esto pasó por su decisión. Entonces, el presidente me parece que tiene que tomar cartas en el asunto”, añadió.

El martes, en diálogo con el periodista Leo Sarro, Lustemberg aseguró: “Yo me siento y puedo mirar a las personas a los ojos porque, en mi rol de ministra, de médica, he hecho lo que el asesoramiento jurídico encontró que es lo adecuado, y desde ahí puedo decirle a cada ciudadano y a cada ciudadana del país que, aun en las discrepancias, en mi vida vinculada a la medicina y al servicio público, he dado lo máximo para que la gente tenga las máximas garantías de atención en el proceso a la salud”.