Canciller uruguayo dijo que si la UE no ratifica el acuerdo con el Mercosur, habrá “consecuencias”, porque “nadie espera a nadie”

Lubetkin afirmó que China “es la contraparte más importante para la mayoría de los países de la región” y que el Mercosur buscará “otros mercados”, no se sentará “a esperar, en absoluto”.

El canciller Mario Lubetkin estuvo esta semana en Bruselas, Bélgica, donde se reunió con jerarcas de la Unión Europea (UE) en su carácter de representante de la presidencia pro tempore del Mercosur y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El lunes, Lubetkin participó en una ronda empresarial junto al comisario de Comercio de la UE, Maroš Šefčovič. Allí se confirmó el apoyo de la UE a la iniciativa uruguaya de convocar a una cumbre empresarial Mercosur-UE el 2 de diciembre en Montevideo, que había sido anunciada por Lubetkin en diálogo con la diaria el viernes. Šefčovič interpretó la visita de Lubetkin como “una señal clara del compromiso” de Uruguay con el acuerdo comercial UE-Mercosur, “un compromiso que compartimos”; “a continuar en el foro empresarial de diciembre”, indicó el comisario en sus redes sociales.

Lubetkin también se reunió el lunes con el viceprimer ministro de Bélgica, Maxime Prévot, quien destacó en sus redes sociales que Uruguay “es una democracia estable y un lugar confiable para invertir”. “No es coincidencia que Bélgica sea uno de los mayores inversores en Uruguay. Empresas como Katoen Natie han estado activas allí desde la década de 1990, ayudando a desarrollar el puerto de Montevideo, una de las principales puertas de entrada de la región”, destacó Prévot. Agregó que “esos mismos puertos nos conectan en una lucha menos bienvenida. La cocaína que sale de Sudamérica llega a puertos europeos, entre ellos, Amberes. Ningún país detiene ese comercio por sí solo. Por eso trabajamos juntos entre países de origen, tránsito y destino en puertos más seguros, aduanas más fuertes y una cooperación policial más estrecha”. Prévot anunció que tiene la intención de viajar a Uruguay a principios de 2027 “para fortalecer aún más nuestros lazos”.

El martes, el canciller uruguayo mantuvo un encuentro con la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas. En esa reunión, según difundió la cancillería uruguaya, se abordó la hoja de ruta entre la UE y la Celac, y se avanzó “en la definición de iniciativas relacionadas con el multilateralismo, la paz y la lucha contra la violencia y el narcotráfico”.

En el marco de su visita a Bruselas, este miércoles el canciller dio una entrevista al programa televisivo 12 minutes de la cadena Euronews, donde fue consultado en particular sobre el acuerdo Mercosur-UE y qué pasaría en caso de que el Parlamento Europeo finalmente no ratifique el tratado. Lubetkin dijo que en el Mercosur están seguros de que el cuerpo legislativo europeo ratificará el acuerdo, pero que si no lo hace, para Europa habrá “muchas consecuencias”, porque “continuaremos con otros países”. “¿Podría ser China?”, le preguntó el entrevistador. “Obviamente. China es la contraparte más importante para la mayoría de los países de la región”, contestó el canciller uruguayo. Recordó que, en el caso de Uruguay, China ha sido su principal socio comercial en los últimos 14 años.

“Nadie espera a nadie”, sentenció Lubetkin. Y agregó: “Buscaremos otros mercados. ¿Qué vamos a hacer, sentarnos a esperar? En absoluto. Y hay países clave que quieren firmar acuerdos con nosotros”. Contó que durante la presidencia pro tempore del Mercosur que Uruguay desempeña este semestre se buscará cerrar acuerdos comerciales con Canadá, Emiratos Árabes Unidos e India.