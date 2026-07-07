Cardama: según diputado del FA, exjerarca dijo que la decisión de prorrogar el plazo de la garantía fue de Castaingdebat

En cambio, para el legislador nacionalista Pablo Abdala, la comparecencia del ex director general de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional Fabián Martínez confirmó que “claramente se actuó con corrección”.

La comisión especial de la Asamblea General que investiga el proceso de compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama Shipyard recibió este lunes al ex director general de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) Fabián Martínez. El centro de su comparecencia fue el proceso de constitución de la garantía de fiel cumplimiento, a cargo de Eurocommerce, que fue aceptada por el gobierno anterior y denunciada por la actual administración, que además rescindió el contrato con la empresa española. Una vez más, al término de la comparecencia, oficialismo y oposición hicieron lecturas contrapuestas de la sesión.

La comisión también tenía en agenda la visita del ex director general de Recursos Financieros del MDN Damián Galó. Sin embargo, Galó se excusó de comparecer, en virtud del sumario administrativo que la cartera dispuso en su contra. En su momento, Galó fue advertido por el abogado José Miguel Delpiazzo, integrante del estudio jurídico que asesoró al gobierno uruguayo sobre el proceder del titular del astillero, Mario Cardama, en torno a la constitución de la garantía.

Tanto Galó como Martínez se encuentran actualmente en pase en comisión en el despacho del senador del Partido Nacional y extitular del MDN, Javier García. El primero es funcionario del ministerio, y el segundo, de la Suprema Corte de Justicia.

En una rueda de prensa, el diputado nacionalista Pablo Abdala dijo que el testimonio de Martínez permitió confirmar que “claramente se actuó con corrección, que se actuó de acuerdo con el interés general, que se actuó con prudencia”, en la medida en que “no se tomó la primera garantía que apareció”. “La administración [de Luis Lacalle Pou] tuvo el celo de analizar con detenimiento cada una de las alternativas que se presentaron”, afirmó.

Abdala sostuvo que el asesoramiento de Delpiazzo “confirma que se actuó con la debida diligencia”. “Si el propósito era avanzar de manera repentina, al costo que fuera y de la manera que fuera, alcanzaría con haber consultado en todo caso a los servicios jurídicos del Ministerio de Defensa, pero no, se entendió que esa opinión externa era necesaria”, resaltó.

El legislador nacionalista apuntó, además, que “no era obligatorio que se estableciera una garantía” en un contrato de este tipo, y afirmó que en la sesión de este lunes quedó de manifiesto que “la garantía de reembolso existía, que era correcta desde el punto de vista formal, que cumplía con todos los requisitos y que estaba concebida y resuelta en los términos necesarios para asegurar lo que tenía que asegurar”. Esto, sostuvo, “debilita fuertemente la posición del actual Poder Ejecutivo”.

Garlo: “Existieron, por lo menos, desprolijidades”

Por el contrario, el diputado frenteamplista Joaquín Garlo consideró que la comparecencia de Martínez confirmó que “el gobierno anterior no realizó ningún tipo de control financiero ni notarial del proceso de constitución de las garantías”. “No hubo controles, por parte del Ministerio de Defensa, de los elementos que después dan como resultado la constatación de que la garantía de Eurocommerce era una garantía trucha”, afirmó en una rueda de prensa.

Según Garlo, Martínez adjudicó al exministro de Defensa Nacional Armando Castaingdebat –quien sucedió a García en marzo de 2024– las decisiones de “prorrogar el plazo para constituir las garantías” y de no remitir a Cardama el informe de Delpiazzo que sugería dejar sin efecto el contrato por no cumplirse las obligaciones en torno a la garantía. En cuanto a la contratación de Cardama, Martínez señaló que la decisión fue de García, según Garlo.

El diputado frenteamplista dijo que Martínez afirmó en la comisión que “tampoco existieron asesoramientos” por su parte durante el proceso. Garlo sostuvo que esto “confirma que no se llevaron a cabo los controles necesarios para evitar que el Estado uruguayo sea estafado”.

Martínez fue quien firmó, el 22 de noviembre de 2024, junto con Cardama, el documento que validó las dos garantías exigidas por el contrato como requisito para activar el pago de la primera cuota. Al respecto, Garlo dijo que el exjerarca confirmó que “no cotejó que la documentación que Cardama entregó, y que efectivamente surgía de uno de los informes, fuera la verdadera y la correcta”. “Claramente ahí existieron, por lo menos, desprolijidades desde el punto de vista procedimental que llevan a esta situación”, afirmó.

Abdala señaló que en la próxima sesión de la comisión se prevé “ingresar en la etapa de convocar a los ministros”, en referencia a García, Castaingdebat y la actual ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.