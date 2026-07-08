Coronilla de Caraguatá, la pequeña localidad de Rivera que esperó décadas por el agua potable

Guillermo Caraballo, durante la inaguración de la conexión al servicio de agua potable en Coronilla de Caraguatá

Autoridades de OSE y de la intendencia del departamento participaron en la inauguración de las obras.

Tras años de postergaciones y expedientes archivados, la localidad riverense de Coronilla de Caraguatá inauguró finalmente su red oficial de suministro de agua potable. Con una inversión interinstitucional entre OSE y la Intendencia de Rivera, el proyecto transforma la vida cotidiana de decenas de familias y marca el inicio de un plan de equidad territorial en el noreste del país.

Abrir la canilla y disponer de agua potable es un acto cotidiano, casi invisible para la mayoría de la población de Uruguay. Sin embargo, en la localidad de Coronilla de Caraguatá, empezó a ser una novedad desde hace apenas unos días.

Hasta ahora, las familias de la zona se veían obligadas a acarrear el agua a caballo, en carretillas o a pie, desde arroyos y tajamares. Ya no será necesario, tras la reciente inauguración oficial de la red de distribución hídrica. La habilitación del servicio fue recibida con emoción por la comunidad local, que celebró el impacto que tendrá la nueva infraestructura.

Una vecina de la zona, Elizabet Arambillete, recordó los orígenes de este “logro colectivo” y resaltó el papel que jugaron los maestros rurales locales en las primeras gestiones para que el pueblo acceda al agua potable.

Natalia, otra vecina de la localidad, no ocultó las lágrimas cuando en su casa empezó a salir agua por la canilla: “Este logro por momentos parecía inalcanzable”, dijo. Este proyecto, según contó, estuvo “archivado” durante mucho tiempo, pero la situación cambió hace seis años, cuando los vecinos decidieron reactivar las movilizaciones y golpear puertas. “Hoy abrir las canillas y tener agua potable es una hermosa realidad”, coincidió.

Coordinación técnica y prioridad regional

La ingeniera María Armand Ugón, gerente de la Región Noreste de OSE, destacó que estas obras fueron posibles por el trabajo coordinado entre el ente autónomo y la Intendencia Departamental de Rivera (IDR).

Este modelo de cooperación interinstitucional, que también se ha consolidado con las obras de saneamiento en el departamento, implica que la comuna riverense asume la responsabilidad ejecutiva de las perforaciones iniciales, mientras que OSE se encarga del diseño e instalación del sistema completo de distribución, incluyendo tanques de almacenamiento, tendido de tuberías, conexiones domiciliarias y el posterior contralor estricto de la calidad del agua.

Armand Ugón puntualizó que la administración central viene “priorizando” la región norte del país (ver recuadro). Puso como ejemplo que las siguientes obras que serán prioridad están ubicadas en el centro poblado de Lagos del Norte y en el barrio Villa Sara, ambos en Rivera.

Por su parte, el vicepresidente del directorio de OSE, Guillermo Caraballo, reivindicó la función social de las empresas públicas como “garantes de los derechos humanos elementales”. “El jerarca expuso detalladamente las cifras de inversión y defendió que la presencia del Estado debe medirse bajo la métrica de la equidad territorial y no por la lógica del retorno comercial.

“El Estado debe estar presente. La inversión no se va a recuperar económicamente, pero el retorno absoluto es la calidad de vida de las familias”, sentenció Caraballo, quien también destacó las obras que lleva adelante OSE en otras localidades del interior profundo, como Poblado 33 (Tacuarembó) y Pueblo Araujo (Paysandú).

El vicepresidente de OSE comentó además que habló de estos temas con el presidente Yamandú Orsi, a quien informó “de primera mano” sobre los detalles técnicos y sociales de esta habilitación en el norte. En su intervención, Caraballo trasladó un saludo de Orsi a los pobladores locales y destacó que estas obras “transforman por completo el día a día de la ciudadanía”.

“Coronilla de Caraguatá está lejos de la capital, pero no puede estar lejos de los derechos básicos como el agua potable. Aquí ni OSE ni el gobierno nacional buscan réditos políticos; el único objetivo es mejorar de forma real la calidad de vida de la gente”, agregó el jerarca.