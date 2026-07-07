Diputada del FA valoró la “cercanía” con algunos legisladores blancos y colorados de cara a la votación de la Rendición de Cuentas

La bancada oficialista continúa recibiendo a ministros para preparar el tratamiento del proyecto presupuestal; a su vez, el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, asistió a la Mesa Política del FA.

El miércoles, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, comparecerá ante el Parlamento para defender el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, la primera de la actual administración. Pero primero, este lunes, asistió a la Mesa Política del Frente Amplio (FA) para presentar a la interna de la fuerza política los lineamientos de la iniciativa. Oddone estuvo acompañado por el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, y la contadora general de la Nación, Adriana Arosteguiberry, entre otros integrantes del equipo económico.

En paralelo, este mismo lunes, los diputados del FA que trabajarán en el tratamiento del proyecto recibieron a los titulares de los ministerios de Transporte y Obras Públicas (MTOP), de Industria, Energía y Minería, de Ambiente y de Desarrollo Social.

El abordaje en la Mesa Política

Al término de la reunión con la Mesa Política del FA, Vallcorba dijo en una rueda de prensa que el equipo económico hizo un “balance de los resultados en materia económica de los 17 meses” del actual gobierno. A modo de ejemplo, mencionó “las mejoras en materia del mercado de trabajo y la mejora en el salario real, y, por lo tanto, la mejora en el nivel de los ingresos”. El subsecretario dijo que también se comentó “la positiva evolución de la inflación, con los menores registros de los últimos 70 años”, así como el hecho de tener un riesgo país en “niveles mínimos históricos”.

“Todo esto da cuenta de un balance que, sin que nos lleve a la autocomplacencia –reconociendo que hay un conjunto de aspectos importantes a mejorar–, nos da un punto de partida para esta Rendición de Cuentas que valoramos positivamente”, expresó Vallcorba.

Acerca del intercambio en la Mesa Política, el jerarca dijo que se profundizó en los “criterios” definidos por el equipo económico para “las reasignaciones de gastos”. Según Vallcorba, el esquema de reasignación incluido en el proyecto presupuestal “demuestra el compromiso de todo el gobierno –no solo desde el Ministerio de Economía– con el cumplimiento de las metas fiscales que están establecidas”.

El intercambio entre diputados y ministros

Luego de la reunión con las autoridades del MTOP, la diputada del FA Inés Cortés señaló que la cartera “tiene una ejecución muy alta” de los recursos asignados, y apuntó que su titular, Lucía Etcheverry, hizo un análisis “departamento por departamento de todo lo ejecutado”.

Cortés agregó que al inicio de la actual administración el MTOP “tuvo que afrontar una deuda no declarada sobre el Ferrocarril Central”, así como “algunas dificultades respecto de las finanzas propias del ministerio”.

Consultada sobre la negociación con la oposición, dados los dos votos que precisa el oficialismo para aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados, Cortés aseguró que existe un “muy buen diálogo con los distintos legisladores”. De todos modos, consultada sobre el vínculo entre el FA y Cabildo Abierto –quien aportó sus votos para los cambios impositivos incluidos en el presupuesto– reconoció que actualmente “hay mayor diálogo con otros actores de la oposición”.

Cortés sostuvo que en este momento hay una cierta “cercanía” con algunos diputados del Partido Nacional y del Partido Colorado con relación tanto a “cuestiones de contenidos” como a una eventual “aprobación” de la Rendición de Cuentas.