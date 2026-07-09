Diputado Perrone presentó proyecto de ley para que el cargo de fiscal de Corte subrogante se elija por sorteo y dure seis meses

“El elemento aleatorio del sorteo y la exclusión progresiva de quienes ya hayan ejercido la función garantiza que ningún fiscal se perpetúe en la subrogación”, señala el cabildante.

Este miércoles, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone presentó un proyecto de ley para que el cargo de fiscal de Corte subrogante —el que hoy ostenta Mónica Ferrero— se elija por sorteo y se mantenga solo por seis meses. En la exposición de motivos, Perrone subraya que la subrogación del fiscal de Corte implica el ejercicio transitorio de las atribuciones de mayor jerarquía funcional dentro de la Fiscalía General de la Nación. “En consecuencia, el régimen que regule su reemplazo debe reflejar adecuadamente la relevancia institucional del cargo que se ocupa de forma provisional”, agrega.

Por lo tanto, el diputado cabildante subraya que la iniciativa tiene por objeto “subsanar las inconsistencias normativas que permiten que el ejercicio de la función subrogante se extienda sin límite temporal, desnaturalizando el carácter transitorio y excepcional propio del instituto de la subrogación”. Además, señala que pretende resolver “una incoherencia en el régimen vigente, por el que el titular del cargo tiene un plazo legalmente establecido para permanecer en el mismo, mientras que el subrogante carece del mismo, en tanto puede mantenerse de forma indefinida, sin que se prevea un mecanismo que impulse la regulación del cargo”.

Entonces, el segundo artículo del proyecto establece que la subrogación del fiscal de Corte, por razones de licencia, vacancia temporal o definitiva, corresponderá al fiscal adjunto de Corte. “Si este se encontrare impedido, se designará al subrogante por sorteo entre los fiscales penales de Montevideo que se encuentren presentando funciones en el sistema acusatorio”, se agrega. Además, se establece que la subrogación del fiscal adjunto de Corte será ejercida por un fiscal penal de Montevideo designado por sorteo “y será rotativa cada seis meses”.

En la exposición de motivos, Perrone señala que “en situaciones como la actual, en que tanto el cargo de fiscal de Corte y procurador general de la Nación como el de fiscal adjunto de Corte se encuentran vacantes, un fiscal letrado penal de Montevideo ocupa indefinidamente la jefatura de la Fiscalía General de la Nación sin haber sido designado para ello”.

“La ausencia de dicho límite habilita que la omisión en gestionar la provisión definitiva del cargo perpetúe una situación de acefalía funcional, desvirtuando la lógica de la subrogación, que es por definición una solución de excepción y vocación transitoria”, sostiene el diputado cabildante. Agrega que “no resulta coherente con los principios de buena administración que el cargo de mayor jerarquía de la Fiscalía General de la Nación pueda ejercerse sine die [sin plazo, sin fecha] en forma provisional, sin que el ordenamiento jurídico imponga límites temporales ni genere incentivos para la regularización de la situación”.

Además, Perrone señala que la fijación de un plazo semestral cumple una doble función. Por un lado, “impone un límite objetivo de la duración de cada subrogación, disuadiendo la inercia institucional que puede llevar a prolongar indefinidamente una situación de vacancia que debiera ser transitoria”. “Por otro, distribuye equitativamente entre los fiscales habilitados la carga que supone el ejercicio de la función subrogante, en consonancia con la jerarquía del cargo a ocupar”, agrega.

Por último, Perrone subraya que “el elemento aleatorio del sorteo y la exclusión progresiva de quienes ya hayan ejercido la función garantiza que ningún fiscal se perpetúe en la subrogación, preservando la igualdad entre pares y la imparcialidad en la organización interna de la Fiscalía General de la Nación”.

A todo esto, hace un mes, el sector Vertiente Artiguista, del Frente Amplio, planteó un cambio normativo para que el mecanismo de elección del fiscal de Corte subrogante sea por sorteo, porque el Poder Ejecutivo debe “velar por un sistema de justicia ecuánime, garantista y que se pronuncie en plazos razonables”.

Apenas se hizo público el proyecto de Perrone, la senadora blanca Graciela Bianchi lo criticó a través de su cuenta de X: “Punto final”: como integrante de la Coalición Republicana y ferviente coalicionista, hay que exigirle a Guido Manini Ríos que se pronuncie si respalda o no la conducta de Perrone. Ya está cayendo demasiado bajo y nada menos [que] con la fiscal Ferrero. Pasó todos los límites”.

Pocos minutos después, Perrone recogió el guante en X, y le escribió a Bianchi: “No entendiste nada, todo el apoyo a la fiscal Ferrero. Si se ponen de acuerdo, la votan y listo; se tienen que sentar a negociar, cumplan con el diálogo que prometieron en campaña. Por si no sabías, nosotros no integramos la coalición hace mucho. Por un momento, ¿podés dejar de desinformar o de decir falsedades con tus pronunciamientos?”.