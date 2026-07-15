Director de Oficina de Servicio Civil afirmó que el organismo aportó “insumos” para definir supresión de vacantes en la rendición

En la comisión que estudia la rendición de cuentas, las autoridades informaron que en 2025 el porcentaje de personas empleadas en el ámbito público respecto a la población ocupada fue el más bajo de los últimos siete años.

Las autoridades de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) concurrieron el martes a la comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, que tiene a estudio el proyecto de ley de rendición de cuentas 2025. Se retiraron sin hacer declaraciones a la prensa, pero en comisión realizaron un informe de su gestión y aclararon dudas de los legisladores sobre la supresión de vacantes establecida en la rendición, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.

La diputada nacionalista Fernanda Auersperg indicó que según el último informe de la ONSC sobre altas y bajas de los vínculos con el Estado, la cantidad de funcionarios públicos a diciembre de 2025 implicó un crecimiento de 1,5% respecto a diciembre de 2024. Esta cifra fue complementada con otra que proporcionó la gerenta del Observatorio de Datos de la ONSC, Analía Corti. Afirmó que en 2019, la cantidad de personas empleadas en el ámbito público respecto al total de personas ocupadas era del 16,9%, y esa cifra empezó a bajar a partir del 2021 hasta llegar al 15,7% en 2025 (en 2024 era el 16%).

El director de la ONSC, Sergio Pérez, recordó que las vacantes “se suprimen para reasignar créditos a otros objetos dentro del Presupuesto, vinculados a prioridades ya conocidas, como la primera infancia, la seguridad y las personas en situación de calle”. Aclaró que si bien “es cierto” que el Ministerio de Desarrollo Social “ofrece 102 cargos” para financiar estas prioridades, “tiene 385 cargos más para proveer”.

Tras la comparecencia de las autoridades de la Oficina en comisión, el diputado nacionalista Pablo Adbala declaró a la diaria que lo expuesto por los jerarcas le dio una sensación de “ajenidad y de inconsistencia”, porque el organismo está “al margen de toda esta discusión”. “Quedó demostrado -porque se lo preguntamos expresamente- que no intervino en todo este proceso de supresión de vacantes, está muy por fuera de todo eso. Y eso demuestra el apresuramiento y lo inapropiado del proceder del Poder Ejecutivo”, consideró Abdala.

Sin embargo, el director de la ONSC afirmó en la comisión, según consta en la versión taquigráfica, que para definir qué vacantes suprimir, los ministerios tomaron “como insumo los estudios previos que se habían planificado con la Oficina Nacional del Servicio Civil”. “Es decir que la propuesta llevada al MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) estuvo precedida por una evaluación y por el trabajo que se venía realizando con nuestra Oficina”, sostuvo Pérez. Complementó que es cierto que todos los ministerios “ofrecieron sus posibilidades” de supresión de vacantes, pero apuntó que estas propuestas “reflejan el trabajo de planificación que hacemos anualmente con todos los incisos (ministerios) que eran anteriores a marzo”. “Corresponde aclararlo porque parece que hay una contradicción entre lo que dice el ministro de Economía y Finanzas y nosotros, pero no es así. Sí es cierto que ellos usaron como insumo la planificación que año a año vamos elaborando con los distintos incisos para que después la aterricen en la necesidad del servicio”, agregó.