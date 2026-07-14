Rendición de Cuentas: desde el FA afirman que se evaluará “caso a caso” la supresión de vacantes, pero manteniendo las prioridades

El diputado del PN Pablo Abdala cuestionó la eliminación de cargos “al barrer”; COFE, en tanto, estimó el “ajuste” contra el “funcionariado público” en 1.321 millones de pesos.

Este martes de mañana, la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, que tiene a estudio el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, recibió a las autoridades de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), quienes se fueron del Parlamento sin brindar declaraciones a la prensa.

En medio de un cuarto intermedio, el diputado del Frente Amplio (FA) Alejandro Zavala, integrante de la comisión, señaló en rueda de prensa que, si bien la ONSC abarca varias gestiones relacionadas con los recursos humanos del Estado, el debate se centró en la decisión del Poder Ejecutivo de recortar algunos ingresos de vacantes para financiar gastos prioritarios en el proyecto presupuestal.

“Obviamente, aquí hay dudas con respecto al funcionamiento de los incisos y cuáles son las consecuencias de la supresión de estas vacantes, que han sido evacuadas y son parte de la discusión de la Rendición de Cuentas. Hay un esfuerzo del Poder Ejecutivo por apretarse un poco el cinturón para reasignar recursos para las áreas prioritarias, que ya fueron destacadas por el Ministerio de Economía”, señaló el diputado frenteamplista.

Consultado sobre las vacantes que se suprimen, Zavala dijo que esto ocurre en todos los ministerios, salvo en la cartera de Relaciones Exteriores, y en los cargos de policías y soldados. “El resto de la administración central -toda con distinta afectación, en función de la cantidad de vacantes que había y de las decisiones de los ministros de cada una de las carteras- es afectada”, apuntó.

Ante la pregunta de si algunos ministerios podrían ver afectado su funcionamiento al no llenar las vacantes, Zavala dijo que la bancada oficialista va a analizar “cada una de las propuestas de cada ministerio”. “Obviamente, vamos a considerar caso a caso, pero siempre con la lógica de que los créditos que están asignados para el financiamiento de las políticas prioritarias se mantengan. O sea que, si las vacantes no salen de los lugares donde está planteado, saldrán de otro lugar”, finalizó.

Abdala: en la ONSC “ni siquiera manejan la información”

Por su parte, el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala, también miembro de la comisión, dijo a la diaria que lo expuesto por los jerarcas de la ONSC en la comisión le dio una sensación de “ajenidad y de inconsistencia”, porque el organismo está “al margen de toda esta discusión”. “Quedó demostrado -porque se lo preguntamos expresamente- que no intervino en todo este proceso de supresión de vacantes, está muy por fuera de todo eso. Y eso demuestra el apresuramiento y lo inapropiado del proceder del Poder Ejecutivo”, expresó.

Abdala aseguró que ya habían tenido indicios de esto cuando Oddone compareció ante la comisión y sobre este tema le cedió la palabra a la contadora general de la nación, Adriana Arosteguiberry, quien les habló de “una dinámica de análisis con cada uno de los incisos pero, evidentemente, la ONSC no participó”. El diputado subrayó que este martes los jerarcas no consignaron cuántas son las vacantes que se suprimen, ya que “ni siquiera manejan la información”.

Por lo tanto, Abdala consideró que en este tema hubo una “motosierra”, un “estilo indiscriminado” para resolver la situación. “Suprimieron cargos al barrer en nueve o diez ministerios, pero en muchos casos sin saber bien lo que estaban suprimiendo”, afirmó.

Por último, el diputado del PN subrayó que “cada día que pasa” en la oposición confirman que están “frente a un muy mal proyecto”. Porque el proyecto “ya era malo en su condición de balance de ejecución del presupuesto, y ahora se ve que también es malo cuando eso mismo baja a cada uno de los incisos”. “Estamos viendo en carne viva la tesis de la frazada que tapa de un lado y destapa del otro”, finalizó.

COFE: el “ajuste” recae sobre los ministerios de “menor peso político”

Antes de la comparecencia de las autoridades de la ONSC, el viernes, dio su punto de vista sobre la Rendición de Cuentas una delegación de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). Su secretario general, José Lorenzo López, cifró el “ajuste” que el proyecto presupuestal “impone al funcionariado público en general, pero con especial énfasis en la administración central”, en 1.321 millones de pesos. De ese monto, hay 891 millones en supresión de cargos vacantes y 430 millones en “recortes de gastos de funcionamiento”, indicó, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.

López también advirtió sobre “un patrón que se repite en todo el articulado” de la Rendición de Cuentas. Señaló que “cada vez que se financia una prioridad nueva en el INAU, en el Ministerio del Interior, en la ANEP, en la Udelar o en el Mides, el dinero sale de vacantes suprimidas de otros organismos, pero nunca del organismo que recibe el beneficio”, lo que “tiene una consecuencia directa sobre la equidad del ajuste”.

El dirigente sindical mencionó que los ministerios del Interior, Defensa, Economía, Salud y Desarrollo Social, así como Presidencia y el Poder Judicial, han quedado “expresamente excluidos de los recortes de funcionamiento”. De este modo, sostuvo, “el peso del ajuste recae sistemáticamente en los organismos más chicos y de menor peso político”. Mencionó las carteras de Ganadería, Turismo, Ambiente, Industria, Transporte, Educación, Vivienda y Trabajo y la cancillería.

Asimismo, López recordó que, a partir de un decreto firmado en los primeros días del gobierno de Luis Lacalle Pou, el ingreso a la función pública se limitó al llenado de solamente una de cada tres vacantes. Pero apuntó que, en la práctica, “normalmente casi ni se llenó esa una que se podía llenar en la gran mayoría de los ministerios”. “Por eso en el período anterior se perdieron casi 3.000 puestos de trabajo en la administración central”, señaló.

El secretario general de COFE hizo hincapié en este último dato, que no se vislumbra en el número total de vínculos del Estado, que “más o menos empata”. “Nosotros estamos hablando del sector civil, porque en la Policía, tanto en el gobierno anterior como en este, ha crecido”, indicó.

López, que durante su exposición aclaró que los gremios públicos comparten las prioridades presupuestales definidas por el gobierno, “sobre todo en lo que tiene que ver con la atención a la infancia y adolescencia”, dijo que existen algunas “situaciones complejas” dentro de la administración central.

A modo de ejemplo, mencionó el caso del Ministerio de Ganadería, “que en los últimos diez años ha perdido prácticamente la mitad de su plantilla de funcionarios y de los que quedan hoy el 50% está con causal jubilatoria”. Afirmó que la reestructuración planteada en la Rendición de Cuentas agravará “sustancialmente la situación en un área estratégica, porque no hay que olvidarse que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca impacta directamente en la economía, en función de los controles sanitarios que tienen que hacer en materia de exportaciones, sanidad, etcétera”.

En el marco del intercambio con COFE en la comisión, el diputado del FA Bruno Giometti, exintegrante del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, sostuvo que la supresión de vacantes dispuesta en el proyecto presupuestal “no se hace al barrer y tiene la intención de no afectar en ningún caso el funcionamiento de las reparticiones del Estado ni los derechos de los trabajadores”. De todos modos, Giometti destacó que el oficialismo está dispuesto a escuchar e incorporar los planteos que surjan sobre las distintas reparticiones del Estado para “tratar de llegar a la mejor solución posible”.