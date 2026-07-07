El Partido Independiente presentará una demanda civil contra OSE para frenar la construcción de la represa de Casupá

“Esta decisión la tomamos después de haber insistido de todas las maneras posibles con el gobierno para disuadirlo de un camino equivocado”, afirmó el exministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres.

El proyecto de la represa de Casupá, que el gobierno promueve para reforzar el abastecimiento de agua potable del área metropolitana, desvela al Partido Independiente (PI) desde hace un buen tiempo. En febrero, los liderados por el exministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres llegaron a bajarar impulsar una consulta popular contra el proyecto. Pero, finalmente, Mieres anunció este martes en conferencia de prensa que definieron presentar una demanda judicial contra OSE.

A través de un comunicado, el Partido Independiente señala que el principal cuestionamiento es que “OSE ya puso en marcha la licitación pública internacional para ejecutar la obra, cuando el Ministerio de Ambiente aún no ha resuelto la autorización ambiental previa, requisito indispensable para determinar la viabilidad ambiental del proyecto”. “Para el Partido Independiente, no corresponde seguir consolidando una obra de esta magnitud mientras permanecen pendientes requisitos legales indispensables para su ejecución”, se agrega.

En la demanda -que todavía no se presentó formalmente en la justicia civil, ya que está en etapa de borrador- “se sostiene que el proyecto ha seguido avanzando mediante la obtención de financiamiento internacional, la elaboración del proyecto ejecutivo, expropiaciones y el llamado a licitación, generando compromisos administrativos, contractuales y económicos antes de que se hayan cumplido todas las etapas previstas por el ordenamiento jurídico”. “Esta situación, además, puede exponer al Estado a futuras responsabilidades patrimoniales si el proyecto debiera modificarse como consecuencia de las decisiones que aún deben adoptarse dentro del procedimiento correspondiente”, sostiene el Partido Independiente.

La demanda incluye “una solicitud de medida cautelar para suspender nuevas actuaciones administrativas, licitatorias, contractuales, financieras, expropiatorias y materiales vinculadas al proyecto mientras la Justicia analiza el caso”. Se señala que “el objetivo es evitar que el proyecto Casupá continúe consolidándose antes de que exista un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto”.

En la conferencia de prensa, Mieres subrayó que Uruguay “tiene un problema importante de abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana”, y puntualizó que, para el Partido Independiente, “está claro que eso hay que resolverlo”. No obstante, dijo que también tienen claro que “no cualquier solución resuelve el problema” y que están convencidos de que la construcción de la represa de Casupá “no es la solución”.

Mieres afirmó que “todos los técnicos que han estudiado el tema” plantean que se debe tener más de una fuente de abastecimiento. En ese sentido, apuntó que “está disponible nada más y nada menos que todo el Río de la Plata” para generar una toma de agua potable desde allí y “resolver el tema, con el agregado de que sería una fuente de agua inagotable”. “Esta decisión la tomamos después de haber insistido de todas las maneras posibles con el gobierno para disuadirlo de un camino equivocado, [porque] lo que está haciendo no va a resolver el problema y va a tener una enorme afectación ambiental”, advirtió.

Por último, Mieres dijo que en el Partido Independiente están abiertos a que “otras organizaciones, sociales y políticas puedan sumarse a esta demanda”, que se presentará en los próximos días. De hecho, dijo que ya hicieron contactos para avisar a los demás partidos de la coalición, porque “cuantas más firmas haya, mejor”.

A todo esto, como mencionaba el Partido Independiente, hace pocos días OSE lanzó la licitación pública internacional para la construcción de la represa de Casupá. En la conferencia de prensa en la que se hizo el anuncio, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, señaló que en la empresa estatal tienen la intención de trabajar con el Ministerio de Ambiente “para obtener la autorización ambiental previa en los últimos meses del año y, una vez obtenida esta autorización, recién ahí adjudicar la licitación”. Dijo que esperan que esto se haga sobre fin de año.