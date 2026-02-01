Empezó febrero y con él los órganos partidarios de a poco vuelven a mover sus engranajes, en particular, los de la oposición. Por ejemplo, este lunes será la primera sesión del año del directorio del Partido Nacional (PN), que está armando los festejos por los 190 años –que cumplirá en agosto– y también se pondrá sobre la mesa la posibilidad de otra reunión de los representantes de la coalición fuera del ámbito parlamentario, como hubo en diciembre. A su vez, este lunes también habrá una reunión del Partido Independiente (PI).

Su líder, Pablo Mieres, señaló a la diaria que en aquella reunión de la coalición, de diciembre, hablaron de realizar otra en febrero, con la idea de mantener una “periodicidad mensual” de esos encuentros, aunque todavía no la convocaron para este mes. Sea como fuere, Mieres subrayó que este lunes se reunirá la Mesa Ejecutiva del PI, y su idea es analizar qué pueden hacer en relación al proyecto del gobierno sobre el agua que sustituyó a Neptuno, de la administración de Luis Lacalle Pou.

Mieres subrayó que su idea es analizar “cómo evitar que se siga adelante con un proyecto que va a llevar a un fracaso rotundo al país”. “Y dentro de esas posibilidades, hay una que sería pensar en alguna forma de consulta popular. Entonces, si en la mesa del partido avanzamos en esa dirección, en el correr de la semana seguramente yo llame al PN y el Partido Colorado, para proponer que ese tema se converse allí [en la coordinación de la coalición]”, sostuvo.

Mieres insistió con que en la oposición la opinión que tienen “todos es que va a ser un fracaso”, por eso le parece “sorprendente” que en el oficialismo sigan “aferrados a un proyecto que insiste en aumentar la presión sobre la cuenca del [río] Santa Lucía”. “Entonces, la solución que tiene este tema, que además es muy grave, es buscar la toma de una fuente alternativa. Para nosotros, del Río de la Plata. No necesariamente el proyecto Arazatí [Neptuno], pero algo parecido”, señaló.

Agregó que el planteo de la consulta popular está sobre la mesa porque “ya se agotó el trámite parlamentario”, ya que hubo una interpelación por el tema (al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, en agosto de 2025), “y no ha habido cambio de opinión por parte del gobierno”, por lo tanto, no se pueden quedar “de brazos cruzados, esperando que esto avance”.

A su vez, Mieres subrayó que se debe tener en cuenta el artículo 47 de la Constitución, que en el literal b de su primer artículo establece: “Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos; estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas”. Mieres dijo que, apoyados en ese artículo, analizarán qué fórmula de consulta popular realizarán: podría ser un plebiscito “o un referéndum contra alguna decisión del Poder Ejecutivo”. “Es complejo encontrar el camino, pero estamos empezando a evaluarlo”, finalizó.

Javier García propondrá reunión de los equipos técnicos de la coalición

Por otro lado, el senador blanco Javier García, integrante del directorio nacionalista, confirmó a la diaria que en diciembre habían quedado en hacer una reunión de coordinación de la coalición “rotativamente”, en cada sede partidaria –la primera fue en el local del PI–, y como ahora “comienza el año, desde el punto de vista político”, les parece que se debe realizar otro encuentro.

García agregó que, así como en 2025 se instaló la coordinación parlamentaria, y luego la política (en la reunión de diciembre), para el senador se debe “dar un paso más” y avanzar “a una coordinación de equipos técnicos”. Esa reunión sería para analizar algunos temas “que no necesariamente pertenezcan a la agenda cotidiana, pero que impliquen que los partidos de la coalición tengan una mirada “de mediano y largo alcance”.

Un ejemplo de esos temas, señaló García, es “el desafío demográfico de Uruguay”, que todos coinciden en que hay que abordarlo. “Después, obviamente, avanzaremos hacia una coordinación –que ya será otra instancia– sobre temas de gobierno, pero creo que una señal que podría inaugurar una coordinación de equipos técnicos sería para temas que –reitero– no necesariamente pertenezcan a la agenda legislativa o política cotidiana, al titular del diario”, subrayó. Dijo que esos temas, de mediano plazo, son para empezar desde ahora “mirando a 2029”. Por último, consultado por la idea que baraja Mieres sobre el proyecto que sustituyó a Neptuno, García prefirió no adelantarse porque esperará a que el PI formalice la propuesta.