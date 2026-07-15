Gobierno dio por terminada la investigación sobre las denuncias contra Alejandra Casablanca

La secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente había sido acusada de ejercer violencia laboral por cinco funcionarios.

El gobierno resolvió dar por terminado el proceso iniciado a partir de las denuncias sobre violencia laboral presentadas contra la titular de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandro Casablanca, según informó El Observador y confirmó la diaria con fuentes de Presidencia.

Casablanca había sido denunciada por cinco funcionarios, en noviembre del año pasado, ante el Departamento de Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo de Presidencia de la República. Uno de los denunciantes dijo haber sido sometido de “forma constante y reiterada a destratos, gritos, descalificaciones, hostilidad, presiones indebidas y actitudes amenazantes” por parte de Casablanca.

Sin embargo, la semana pasada, con la firma del presidente Yamandú Orsi, el gobierno dispuso la clausura del expediente administrativo. Desde Presidencia señalaron que en la resolución se señala que se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional.

La decisión se da en el marco de un proceso de unificación de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente con la Secretaría de Derechos Humanos, ambas dependientes de Presidencia. El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, señaló recientemente que “la mayoría de las competencias de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente ya había sido asignadas a la Institución Nacional de Derechos Humanos, por lo que era poco razonable mantener dos estructuras”.

A su vez, al frente de la Secretaría de Derechos Humanos será designada Iliana da Silva, quien hasta ahora se desempeñaba como subdirectora de Comunicación Institucional de Presidencia, debido al cese de Collette Spinetti.