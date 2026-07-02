Gobierno espera enviar el primer avión con ayuda humanitaria a Venezuela este fin de semana

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, informó que el gobierno espera enviar el primer avión con ayuda humanitaria a Venezuela durante el fin de semana, para colaborar en la “fase de reconstrucción”, tras los terremotos que hace una semana provocaron graves daños en la zona norte del país.

“Nuestros técnicos están corriendo para tratar de que este fin de semana, si podemos, podamos lograr lo primero que es un primer avión que salga para Venezuela, y, si no, será al inicio de la próxima semana, pero nos estamos planteando acelerar al máximo”, afirmó el canciller en rueda de prensa, al reconocer que hubo “dificultad de encontrar los aviones”. “Por suerte ya lo tenemos. Prácticamente ha sido reparado uno de los Hércules”, indicó.

Lubetkin señaló que desde un principio las autoridades venezolanas le plantearon a Uruguay que “no éramos actores para la primera fase” de rescate después de los terremotos. “No tenemos experiencia en eso, tampoco vamos a podernos inventar lo que no somos, pero sí nosotros tenemos que entrar en la fase de reconstrucción”, sostuvo. En ese sentido, el gobierno, en coordinación con la cancillería, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Defensa Nacional y con aportes de la sociedad civil, enviará insumos médicos de distinto tipo y carpas para las personas que quedaron a la intemperie. Lubetkin aclaró que desde Venezuela informaron que por el momento no se requieren alimentos ni vestimenta. “Sé que en este período se ha desplegado un nivel de solidaridad maravillosa de la ciudadanía uruguaya y lo que trataremos es que en la primera salida vayan los productos centrales”, señaló.

Durante el fin de semana, el consulado de Venezuela en Uruguay realizó jornadas de acopio de medicamentos esenciales, insumos hospitalarios, plantas potabilizadoras, herramientas de rescate, equipos de protección personal y kits de higiene, entre otros. Este martes, la sede consular informó que estaban cerca de alcanzar la meta de 60 toneladas de ayuda humanitaria y agradeció al gobierno uruguayo “por los equipos, tecnología, personal y la aeronave que han dispuesto”.