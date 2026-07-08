Iliana da Silva asumirá como titular de la Secretaría de Derechos Humanos

La futura jerarca dijo a la diaria que aceptó el cargo tras la confirmación del cese de Collette Spinetti, que se concretó en la tarde de este miércoles.

Presidencia de la República cesó formalmente en la tarde de este miércoles a Collette Spinetti como titular de la Secretaría de Derechos Humanos. Hace varios días se manejaba extraoficialmente esta decisión de las autoridades, que se concretó en estas horas y se comunicó formalmente a Spinetti. Días atrás, Spinetti había escrito en sus redes sociales que no tenía “comunicación oficial” sobre el cambio y que de su gestión no había “nada para decir”. “Agradezco los apoyos aunque para muches pegarle a [una persona] trans es un deporte, es TRANSODIO”, sentenció en aquel momento.

En su lugar quedará la subdirectora de Comunicación Institucional de Presidencia, Iliana da Silva, que este miércoles mantuvo una reunión con el presidente Yamandú Orsi. Da Silva confirmó a la diaria que aceptó el cargo.

Spinetti quedó en una situación complicada luego de que se divulgaran una serie de audios difundidos por el programa de streaming Hacemos lo que podemos en abril, en los que calificaba de “machirulitos gay” al titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Gonzalo Civila, y al subsecretario de esa cartera, Federico Graña. “Hablando de todo un poco, me pasan ahora del interior que al Mides iría Civila de ministro y otra vez el puto de Federico Graña, que iría de subsecretario. No puedo creer, otra vez los machirulitos gay ahí. ¿Sabés algo vos?”, comentaba Spinetti en el audio divulgado.

En aquel momento, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, consideró como un “profundo error” y “una cuestión muy mala” las afirmaciones de Spinetti, pero aseguró que permanecería en su cargo y dijo que no creía que hubiera “razones para cambiar” la titularidad de la secretaría.