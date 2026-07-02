La Intendencia de Montevideo prevé instalar contenedores con llave digital en los municipios CH y B

El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, también anunció que se colocarán más recipientes soterrados en algunos barrios de la capital.

“Vamos a pasar de 11.800 contenedores a menos de 4.000”, afirmó el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IM), Leonardo Herou, en una entrevista en el programa Aire rico de Del Sol FM, en referencia al proceso de sustitución gradual de los contenedores tradicionales en la vía pública por recipientes intradomiciliarios e intraprediales que está llevando adelante la actual gestión de la comuna capitalina.

Herou, quien al comienzo de la actual administración dejó la subsecretaría del Ministerio de Ambiente para ponerse al frente del plan de limpieza de la IM, señaló que también se instalarán contenedores bajo tierra en algunos barrios de la capital. Aclaró que esto no es nuevo: “Ya hay y el funcionamiento es muy bueno, ustedes pasan por ahí y ven una buzonera y los lugares siempre están impecables”.

El jerarca precisó que los nuevos contenedores soterrados se colocarán en complejos habitacionales, en “un tramo de la Ciudad Vieja”, en el Centro y en “un tramo importante” de Avenida del Libertador. “Son un poco más caros, pero entendemos que son una buena solución para lugares importantes de la ciudad”, agregó.

Durante la entrevista, Herou, quien entre 2006 y 2025 se desempeñó como director de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones –cargo en el que también encabezó un programa de reparto de contenedores intradomiciliarios–, adelantó que la IM prevé adquirir para determinadas zonas contenedores que se abrirán con una llave digital.

“Para que se abra tenés que tener determinada conexión con el contenedor”, es decir, “una llave digital que te permite tener acceso al contenedor”, explicó, y agregó que este tipo de recipientes ya existen en “varias ciudades del mundo”. “El contenedor está cerrado y solamente lo pueden abrir los vecinos del barrio donde está instalado”, resaltó. Los barrios en los que se instalará este sistema serían los de los municipios CH y B.

En la última campaña electoral por el gobierno de Montevideo, el nacionalista Martín Lema –uno de los tres candidatos que presentó la Coalición Republicana– había propuesto “aportar tecnología al sistema de contenedores” mediante “una tarjeta con chip” que permitiría mantener la basura fuera de la vía pública. Los usuarios del contenedor la “presentan, el contenedor se abre, dejan la basura, se cierra y solamente la pueden utilizar los que tienen acceso a ese contenedor, a través de la tarjeta”, planteó Lema en su momento.

Con todo, Herou puntualizó que “el contenedor es una caja”, “no es mágico”. “Si yo le tiro un sillón al costado, va a tener problemas. Y si yo vengo a vandalizarlo y lo vandalizo hasta que lo rompo, va a tener problemas”, ejemplificó.

“Sin duda va a haber inversión, [porque] se está comprando equipamiento nuevo en todo Montevideo, camiones, contenedores, todo nuevo. El cambio es muy grande, la gestión ya está siendo fortalecida y va a ser fortalecida en todo el período de gobierno. Pero después tenemos que jugar nosotros, los vecinos y vecinas, [porque] sin eso no hay cambio, o va a ser mucho más lento y complicado”, expresó el director de Desarrollo Ambiental de la IM.