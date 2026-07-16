Nicolás Olivera dijo que “hubiera esperado hasta el final” del tratamiento de la Rendición de Cuentas para anunciar la postura

“Se apuró la coalición”, consideró el intendente de Paysandú; por su parte, Álvaro Delgado respaldó la definición, pero reconoció que no se comunicó de la “mejor forma”.

El anuncio de los legisladores de la Coalición Republicana de que no votarán en general el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, al día siguiente del inicio de su tratamiento en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, generó matices dentro de la propia oposición. El intendente de Paysandú, el nacionalista Nicolás Olivera, consideró que “se apuró la coalición” en definir su postura.

“Mi discrepancia es: si vos, como partido o como oposición, tenés reivindicaciones y decís: ‘Para nosotros, para votar esto, es necesario abordar estos problemas’, agotá todas las vías para decir: ‘Salgamos con una muy buena Rendición de Cuentas que resuelva los problemas que estamos esperando que se resuelvan’”, sostuvo Olivera, entrevistado por el streaming de El Observador. El intendente afirmó que él “hubiera esperado hasta el final” y no hubiera perdido “una oportunidad de poder negociar”.

Olivera también aseguró que hay algunos legisladores de la coalición “que no están del todo de acuerdo con el tema” y reparó en que no todos estuvieron presentes en la conferencia. Entre las ausencias estuvieron las de los diputados nacionalistas Sebastián Andújar y Sergio Botana. Consultado por ellos, Olivera reafirmó que “hay más”. En una línea similar a Olivera, Andújar consideró en TV Ciudad que el anuncio se dio “de manera un poco precipitada”. Con respecto a la discusión interna, Olivera señaló que la definición fue de las bancadas de legisladores, quienes “son soberanos en cuanto a lo que definen”.

Por su parte, el presidente del directorio del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, sostuvo en el streaming de El País que la decisión fue “separar la votación en general, que es una mirada del balance de la ejecución del presupuesto, que es mala”, del “tema del articulado, en el que, obviamente, vamos a coincidir en muchos y a tratar de mejorar otros”. Para la votación del articulado, el proyecto primero debe aprobarse en general y el oficialismo necesita dos votos de la oposición. Al respecto, Delgado dijo no tener “duda” de que Cabildo Abierto va a dar sus votos.

“Es muy probable que Cabildo Abierto vote la Rendición de Cuentas”, sostuvo, y agregó que “sería consecuente con lo que ha pasado todo este año pasado”, en el que “no estuvieron casi nunca de este lado”. Delgado también aseguró que “los votos nuestros van a estar” para la priorización de la primera infancia, ya sea a través de la Rendición de Cuentas o de un “instrumento aparte”.

El “formato visual” de la conferencia de la coalición

Más allá de la decisión, respecto de la forma en la que se comunicó –en la sala de conferencias del anexo del Palacio Legislativo, colmada, con legisladores sentados en el piso–, Delgado reconoció que “no es la mejor forma de comunicar”. “Yo no estoy en esa foto”, remarcó, y agregó que son “los legisladores y las agrupaciones parlamentarias de todos los partidos, senadores y diputados quienes toman las decisiones”.

“Quizá el formato visual no va en línea con lo que te recomiendan en la licenciatura en Comunicación”, sostuvo. En cuanto a las críticas por el momento del anuncio, Delgado defendió que “parecía lógico escuchar al equipo económico, sobre el cual se fundamentaba toda la arquitectura del balance de la ejecución presupuestal pasada”, y después tomar la decisión en general.

“Ahora se empezará a discutir en particular, vamos a seguir haciendo aportes, y el gobierno tendrá que tomar la decisión si en esto, una vez más, se abre a discutir y a generar apoyos más amplios o sigue intentando vivir en el mundo de la mayoría propia que no tiene”, señaló.