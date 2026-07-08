YPF comenzará la búsqueda de petróleo en el mar uruguayo a finales de 2027 y su CEO cree que puede ser “algo gigante”

El titular de la empresa petrolera argentina, Horacio Marín, consideró que “hay altas probabilidades” de que las exploraciones sean exitosas; espera que un eventual yacimiento genere “millones y millones de barriles”.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó que la empresa petrolera argentina procederá con las exploraciones en búsqueda de petróleo en el mar uruguayo, y que espera encontrar “millones y millones de barriles” de crudo. Según anticipó, desde la compañía esperan comenzar con los trabajos offshore entre finales de 2027 y principios de 2028.

Durante una disertación celebrada la semana pasada ante la Bolsa de Comercio de Córdoba, Marín dijo tener confianza en que la existencia de un yacimiento petrolífero en la zona es un hecho, y lo calificó como “algo gigante”. “Esto puede ser muchísimo más grande que [el yacimiento de] Vaca Muerta”, sostuvo el presidente de YPF, que reiteró que “hay altas probabilidades” de que las exploraciones sean exitosas.

El presidente de YPF argumentó que debería existir petróleo en la plataforma marina, ya que ese es el caso en las costas de África que espejan al continente americano, y que ambos continentes divergieron tectónicamente. “África y América estaban juntas [...] y hace 140 millones de años se empezaron a separar y había lo que se llama un mar y una cuenca. Estos depósitos ahora son los que generan un petróleo”, resumió. Y aseveró: “Si yo tengo que jugar una ficha, la juego, y la vamos a jugar”.

Como parte del proceso de firma de contratos y asignación de sectores para la exploración de hidrocarburos, a YPF le fue asignado el sector OFF-5, un espacio de 17.000 kilómetros cuadrados que está a unos 200 kilómetros de la costa uruguaya. Asimismo, y según anunció a finales del año pasado el propio Marín, la empresa argentina había resuelto asociarse y cedió el 50% de sus derechos sobre la zona a la italiana ENI, que actuará como operadora, una decisión que justificó con base en las capacidades técnicas de la compañía.

En ese sentido, Marín sostuvo que ENI no habría optado por participar en el proceso de entender que no tendría resultado, y sumó a ello el hecho de que otra de las compañías que serán parte del proceso es la petrolera APA Corporation, que controla yacimientos a lo largo del mundo, y a la que le fueron asignados los sectores OFF-6 y OFF-4 –este último compartido con la multinacional Shell–. “Algo están viendo los tipos [de ENI], y los tipos encontraron cualquier cantidad en Namibia: boludos no son”, sintetizó.